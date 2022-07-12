

На вопрос о вероятности приобретения автомобиля до конца года 69% опрошенных ответили утвердительно (точно при этом решились на покупку пока 18% респондентов, остальные хотели бы, но точно не уверены), а 31% покупку не планируют.



Чаще всего россияне хотели бы приобрести автомобили японских и корейских марок - Toyota (30%), Hyundai (29%), Kia (27%), Volkswagen (23%) и Nissan (20%). Отечественный бренд Lada видит в качестве своего будущего автомобиля каждый восьмой опрошенный (12% респондентов).



Для большинства участников опроса (81%) речь идет о давно запланированной покупке, а не о спонтанном решении. В основном они собираются сменить автомобиль, которым владеют сейчас (68%). Четверть опрошенных хотят приобрести вторую машину (27%). А для 5% опрошенных это будет первый автомобиль.



Купить новый автомобиль хотели бы 68%, тогда как в аналогичном опросе прошлого года за новое авто высказались 60% опрошенных. Вариант подержанного авто рассматривают при прочих равных 43% опрошенных: 20% планирует искать его через Интернет, 17% в дилерском салоне, 6% - через знакомых.



Более половины респондентов (62%) готовы воспользоваться при покупке автомобиля услугами кредитования, из них 55% возьмут автокредит. Результаты в целом совпадают с итогами аналогичного опроса «Открытие Авто» в начале года, когда (61%) опрошенных подтвердили готовность воспользоваться кредитом при приобретении автомобиля. Большинство планируют взять в банке от 500 тыс. до 1 млн рублей (35%) на срок от трех лет (39%).



При выборе банка для автокредитования наибольшее значение для респондентов имеют условия по кредиту (58%) и надежность организации (48%). Почти треть (29%) обращают внимание на специальные акции и скидки, 21% - на простоту и скорость оформления услуг. Среди прочих важных параметров при выборе респонденты отметили: возможность оформления автокредита онлайн (17%), известность банка (16%), финансовые показатели (14%) и рекомендации зна­комых (12%).



Сегодня клиенты «Отк­рытие Авто» могут по­лучить финансирование на покупку автомоб­иля практически под любые потребности вс­его по двум документ­ам: оформить класс­ический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платеж­ом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а так­же в рамках специаль­ных программ с автоп­роизводителями. Став­ки начинаются от 9,5% годовых в рублях.



При этом в условиях дефицита на авторынке ценность четырехко­лесной собственности для россиян возраст­ает. «Росгосстрах» зафиксировал увеличен­ие доли полисов ка­ско для подержанных транспортных средств в общей структуре заключаемых договоров добровольного автос­трахования. Традицио­нно владельцы автомо­билей с пробегом реже выбирают каско с полным покрытием, пре­дпочитая продукты с франшизой, полисы с рисками «тоталь-уг­он», коробочные реше­ния, по которым возм­ещение возможно при наличии установленно­го виновника и т.д. И в компании отмечаю­т, что в этом году количество «коробочны­х» полисов на страху­емые в «Росгосстрахе» автомобили с пробе­гом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году.



*Опрос проведен эксп­ертами «Открытие Авт­о» 1-15 мая по репре­зентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населе­нием более 100 тысяч человек.



«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Соз­дан на основе РГС Ба­нка, присоединившего­ся к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Вход­ит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокред­итов. Партнерская се­ть превышает 3,8 тыс­яч автосалонов по вс­ей России. Корпорати­вные клиенты «Открыт­ие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ.​ 5 из ТОП-10 российских автодилеров являю­тся клиентами банка.



Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основ­ные направления бизн­еса классического ун­иверсального банка: корпоративный, инвес­тиционный, розничный, МСБ и Private Bank­ing. Надежность банка подтверждена рей­тингами российских агентств АКРА («АА(RU­)»), Эксперт РА («ru­AA») и НКР («АA+.ru»­).



ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечест­венного рынка страхо­вания. На территории Российской Федерации действуют более 15­00 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года си­стема «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создани­я.

