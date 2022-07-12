На вопрос о вероятности приобретения автомобиля до конца года 69% опрошенных ответили утвердительно (точно при этом решились на покупку пока 18% респондентов, остальные хотели бы, но точно не уверены), а 31% покупку не планируют.
Чаще всего россияне хотели бы приобрести автомобили японских и корейских марок - Toyota (30%), Hyundai (29%), Kia (27%), Volkswagen (23%) и Nissan (20%). Отечественный бренд Lada видит в качестве своего будущего автомобиля каждый восьмой опрошенный (12% респондентов).
Для большинства участников опроса (81%) речь идет о давно запланированной покупке, а не о спонтанном решении. В основном они собираются сменить автомобиль, которым владеют сейчас (68%). Четверть опрошенных хотят приобрести вторую машину (27%). А для 5% опрошенных это будет первый автомобиль.
Купить новый автомобиль хотели бы 68%, тогда как в аналогичном опросе прошлого года за новое авто высказались 60% опрошенных. Вариант подержанного авто рассматривают при прочих равных 43% опрошенных: 20% планирует искать его через Интернет, 17% в дилерском салоне, 6% - через знакомых.
Более половины респондентов (62%) готовы воспользоваться при покупке автомобиля услугами кредитования, из них 55% возьмут автокредит. Результаты в целом совпадают с итогами аналогичного опроса «Открытие Авто» в начале года, когда (61%) опрошенных подтвердили готовность воспользоваться кредитом при приобретении автомобиля. Большинство планируют взять в банке от 500 тыс. до 1 млн рублей (35%) на срок от трех лет (39%).
При выборе банка для автокредитования наибольшее значение для респондентов имеют условия по кредиту (58%) и надежность организации (48%). Почти треть (29%) обращают внимание на специальные акции и скидки, 21% - на простоту и скорость оформления услуг. Среди прочих важных параметров при выборе респонденты отметили: возможность оформления автокредита онлайн (17%), известность банка (16%), финансовые показатели (14%) и рекомендации знакомых (12%).
Сегодня клиенты «Открытие Авто» могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,5% годовых в рублях.
При этом в условиях дефицита на авторынке ценность четырехколесной собственности для россиян возрастает. «Росгосстрах» зафиксировал увеличение доли полисов каско для подержанных транспортных средств в общей структуре заключаемых договоров добровольного автострахования. Традиционно владельцы автомобилей с пробегом реже выбирают каско с полным покрытием, предпочитая продукты с франшизой, полисы с рисками «тоталь-угон», коробочные решения, по которым возмещение возможно при наличии установленного виновника и т.д. И в компании отмечают, что в этом году количество «коробочных» полисов на страхуемые в «Росгосстрахе» автомобили с пробегом приблизительно на 20% выше, чем в прошлом году.
*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.
Согласно опросу* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и компании «Росгосстрах», 69% опрошенных автовладельцев хотели бы приобрести машину до конца года, несмотря на общий рост цен и усилившийся дефицит авто. Почти две трети опрошенных в процессе покупки собираются сменить уже имеющийся личный транспорт, преимущественно за счет покупки нового автомобиля, а 62% - воспользоваться при сделке автокредитом.
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