«Открытие Авто»: по итогам первого полугодия в России может быть продано 360 тысяч новых машин

Российский автобизнес продолжает демонстрировать худшие результаты за всю историю наблюдений. За счет большого количества нерабочих дней продажи в последнем месяце весны оказались даже ниже, чем в апреле. Эпизодические поставки новых машин в сеть продолжали в основном российские, китайские и корейские марки. При этом нынешние ежемесячные объемы сбыта не превышают тех, которые раньше бренды демонстрировали за 6-7 дней. В то же время самые терпеливые покупатели машин из Азии получили возможность выторговать дисконт. Так, на машины китайских марок он нередко исчислялся сотнями тысяч рублей.

Неоправданные надежды

Скоро год как российский авторитейл не может побороть тренд отрицательной динамики продаж. Причем почти всю весну, за исключением паники на рынке в конце февраля-начале марта, речь идет о катастрофическом снижении сбыта. Судя по небольшому, в пределах 15-17%, увеличению количества контрактования в последние дни апреля, май давал надежду на то, что продажи могут немного подрасти. Однако у подавляющего большинства марок этого не произошло. Количество закрытых сделок снизилось в текущем мае и относительно аналогичного периода прошлого года, и относительно апреля 2022-го. Всего за пять месяцев в России было реализовано 318,1 тысячи новых автомобилей (-52% к январю-маю 2021 года).

По 20 машин на салон

За последний месяц весны продажи новых машин составили 24 268 «штук» (-84% к маю 2021-го и -26% к апрелю 2022 года). Но важно сделать оговорку. Помимо BMW, Mini и Mercedes-Benz, а также Cadillac и Chevrolet, в AEB неожиданно перестала подавать сведения марка Chery. И все же о количестве ее сделок за месяц мы можем судить на основе данных о регистрациях за май. Они составили порядка 1,7 тысячи а/м, а значит, марка могла войти в топ-10 лучших по продажам.

Так или иначе, но почти весь май у многих авторитейлеров не было сколько-нибудь заметного улучшения трафика, то есть обращений клиентов в салоны со всех каналов привлечения. Похоже, что все еще высокие цены апреля заставили многих отложить покупку. Между тем, весь май дальнейшего роста цен не было, а те дилеры, которые еще могли похвастать наличием автомобилей, охотнее стали идти на уступки за счет серьезного снижения прибыльности каждой сделки. На общем результате продаж это практически не сказалось.

Так, все три сотни дилеров марки Lada смоги продать лишь 6 012 новых автомобилей (-84%). Получается, что в среднем на каждый салон приходилось не более чем по 20 выдач. Еще год назад этот показатель был в шесть-семь раз лучше. Самой продаваемой моделью у ВАЗа оставалась Granta – 2 305 сделок (-82%). С 8 июня завод обещает наладить выпуск этой модели в упрощенном варианте – без ABS и подушек безопасности. В первый летний месяц может быть выпущено до четырех тысяч таких машин. Vesta в мае продавалась еще в меньших объемах (1 538 а/м, -85%). Для нее упрощение конструкции выглядит более сложным процессом ввиду изначально большего количества зарубежной электроники. Рестарт производства должны осуществить ближе к осени.

Продажи Kia (3,6 тысячи а/м, -76%) начинают зависеть от Rio все меньше. В мае это пока все еще самая популярная иномарка нашего рынка, хотя тираж продаж все более скромный. Он составил 1,2 тысячи а/м (-80%). Из остальных моделей Kia в топ-25 самых продаваемых машин мая попали еще пять: Sportage (560 а/м), Seltos (502 а/м), Cerato (316 а/м), Soul (247 а/м) и Sorento (227 а/м). Все они показали снижение объемов продаж на 73-85%. Бизнес Hyundai (2 916 а/м, -82%), во многом основанный прежде в России на Solaris и Creta, также не выходит из упадка. Седанов Solaris в мае было продано всего 754 а/м; -88%, кроссоверов Creta – 1 197 а/м; - 79%.

В десятке лучших по продажам брендов пока сохранили места Renault (1,8 тысячи а/м, -86%), Skoda (805 а/м, -92%) и Volkswagen (579 а/м, -91%). Другие иностранные марки также распродавали в основном то, что у них оставалось от заказов, сделанных дилерами до спецоперации. При этом даже всегда сильные в России в прежние годы бренды «сжались» в мае до уровня продаж, который не превышает полутысячи машин в месяц.

Китай начинает, но пока не выигрывает

Из всех официально представленных в России «китайцев» наилучшими результатами продаж в мае отметилась Chery. Впервые за 17 лет работы в России марка решила больше не предоставлять ежемесячные данные в AEB. Есть вероятность, что информация будет даваться ассоциации дальше лишь в ежеквартальном режиме. Тем не менее, о продажах Chery за май можно судить по регистрациям. Они составили порядка 1,7 тысячи а/м. На фоне провального апреля (тогда было реализовано менее 500 машин) можно говорить о начале роста продаж «китайцев».

Похожая ситуация и у Haval. В мае было реализовано 0,9 тысячи новых автомобилей (-72% к маю в 2021-м, +10% к апрелю в 2022-м). Судя по тому, что Haval оказался чуть ли не единственной маркой в России, которая в мае успела снизить РРЦ, мириться с потерей лидерства дистрибьютор не собирается. И наконец, Geely закончила май с результатом 907 проданных а/м (-55% к маю 2021-го). Относительно апреля текущего года рост составил 109%.

В результате продаж даже менее чем тысячи новых машин каждому из «китайцев» вполне хватило, чтобы в мае оказаться в десятке самых популярных в России марок. Тем не менее, есть основания полагать, что в июне машины брендов марок из Поднебесной поднимутся в рейтинге еще выше. Насколько – будет зависеть от главного фактора, логистики. Нельзя сказать, что у всех она уже вновь отлажена. В то же время транспортные вопросы постепенно решаются. К тому же китайцы стали, наконец, понемногу поставлять к нам давно обещанные новинки-кроссоверы. У Changan это самый дорогой в гамме Uni-K, у Haval – Dargo, у Chery – Tiggo 8 Pro Max.

Стоим и стоять будем

А вот для марок Европы, Японии и Кореи наш рынок в июне едва ли принесет сколько-нибудь значимые перемены. Завод Hyundai-Kia под Санкт-Петербургом продолжает простаивать. Известно, что простой продлится как минимум до 17 июля. По официальной версии, персонал самого загруженного прежде в России завода будет находиться в корпоративном отпуске. Это значит, что поставок российских Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta дилеры скорее всего не увидят. И напрямую из Китая (изначально наши версии этих моделей автомобилей разрабатывались именно под рынок Поднебесной) их к нам не повезут. Пока для этого нет даже ОТТС. По корейским моделям, которые прежде активно собирались в Калининграде, ситуация может быть чуть лучше. С одной стороны, у «Автотора» практически закончились сборочные компоненты, с другой – есть вариант начала прямых поставок таких машин из Южной Кореи.

В свою очередь, судя по данным регистраций, в Россию уже завозится довольно значимое по нынешним меркам (порядка двух тысяч единиц в апреле-мае) количество новых автомобилей, которые попали к нам стараниями частных лиц, а отнюдь не дистрибьюторов. С развитием «параллельного импорта» число таких машин будет расти и дальше. Но в общей статистике AEB их не будет. В целом продажа по 25-30 тысяч новых машин в месяц – для России нонсенс. Однако такие мизерные объемы бизнеса в нашей стране, где легко может продаваться в пять-шесть раз больше, это новая реальность. Насколько долго она продлится, по-прежнему будет зависеть от геополитики и от того, как будут оценивать экономические и личные финансовые перспективы покупатели и продавцы.

При этом июнь текущего года в любом случае должен стать во многом показательным. На рынке возобновились более активные выдачи кредитов, а по некоторым китайским брендам появились даже рассрочки. У целого ряда массовых брендов еще достаточно «живых» машин на складах. Для превращения их в так необходимые авторитейлерам оборотные средства дилеры будут вынуждены идти на уступки в цене. И, наконец, для тех дистрибьюторов, которые сохранили работу в России, подойдет еще и важный период закрытия второго квартала. Вновь вернувшиеся, например, по китайским моделям поддержки по trade-in и F&I могут сыграть положительную роль.

Все эти факторы говорят о том, что в июне объемы продаж могут возрасти до 30-35 тысяч автомобилей. Это крайне мало по сравнению с июнем прошлого года, но все же заметно больше, чем в мае текущего. А значит, по итогам полугодия наш рынок может показать уровень продаж порядка 360 тысяч автомобилей. По сравнению с 2021-м годом это будет означать падение рынка в I полугодии на 59%, по отношению к 2020 году – на 43%.

* «Открытие Авто» – блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к банку «ФК Открытие» 1 мая 2022 года.

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