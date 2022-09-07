«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машин

Тем не менее продажи новых автомобилей за последний месяц лета оказались почти на 30% выше по сравнению с июлем текущего года. Таким образом, восстановление авторынка наблюдается третий месяц подряд. Позитивную повестку авторитейла формирует раскручивающийся маховик госпрограмм, наращивание производства на АвтоВАЗе, увеличение кредитных сделок и крупные поставки китайских марок корпоративным заказчикам. В числе отрицательных факторов – иссякающие запасы новых автомобилей иностранных брендов и спад покупательской способности населения на фоне высоких цен. В сентябре можно ожидать дальнейшего роста рынка относительно августа до 44-45 тысяч новых машин.

Усугубление дефицита

Именно сужение ассортимента на российском авторынке играет ведущую роль в том, что продажи не могут оттолкнуться от прошлогодних значений с положительным курсом. С каждым месяцем склады импортеров и дилеров пустеют все сильнее, а редкие поставки иномарок с площадок временного хранения не в силах закрыть этот пробел в полной мере. Наибольшая нехватка автомобилей по-прежнему наблюдается у производителей премиального сегмента. Сейчас лишь сдержанный уровень спроса в условиях нынешней неопределенности в стране позволяет отчасти удовлетворить потребности клиентов. При этом дефицит новых машин уже привел к тому, что дилеры стали зарабатывать на сделках существенно меньше, чем было в начале кризиса. По признанию самих авторитейлеров маржинальность сократилась в два-четыре раза.

АвтоВАЗ подтягивается, Китай наступает

Последний месяц лета 2022 года вошел в историю российского авторынка с результатом в 41,7 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 62% ниже по сравнению с августом 2021 года, но на 29% выше показателей июля текущего года. Всего с начала 2022 года объем продаж на российском рынке составил 410 548 новых машин (-61%). Данные AEB не учитывают марки, входящие в концерны BMW, Chery, General Motors и Mercedes-Benz.

Одно из главных событий августа – показатели лидера рынка. В минувшем месяце АвтоВАЗ реализовал в России без малого 18,1 тысячи автомобилей Lada, что на 75% больше, чем в июле, и всего на 7% ниже уровня аналогичного месяца прошлого года. При этом продажи двух моделей превысили докризисные объемы. Так, Lada Granta разошлась тиражом 11 580 автомобилей, покрыв две трети спроса: по сравнению с июлем результат вырос на 77%, а по сравнению с августом прошлого года – на 131%. Кроме того, покупателей нашли 1 782 легковых автомобиля Lada Niva Legend: это почти в три раза больше показателей июля и на 17% выше, чем в августе 2021 года. Отчасти такому результату способствовали трудности АвтоВАЗа годичной давности, которые были вызваны проблемами с поставками компонентов и периодическим простаиванием производственных линий. Однако основная заслуга существенного увеличения сбыта в августе – в программах льготного автокредитования. Как итог, доля АвтоВАЗа в августе преодолела отметку в 43%, чего не наблюдалось уже свыше 15 лет. Кроме того, Lada впервые за более чем 10 лет стала лидером на столичном авторынке.

По сути, в настоящее время АвтоВАЗ стабильно выпускает только три модели: помимо упомянутых выше Lada Granta и Lada Niva Legend, в августе предприятие возобновило производство Lada Niva Travel в упрощенном варианте. Тем временем рестайлинговая Lada Vesta разошлась по дилерам ограниченным тиражом, который был собран из оставшихся машинокомплектов. Новых поставок флагманского семейства после переноса на тольяттинскую площадку стоит ждать не ранее весны 2023 года, поэтому, очевидно, что аудитория Lada Granta будет увеличена. Росту спроса на нее в дальнейшем будет способствовать расширение доступных опций: в августе АвтоВАЗ вновь приступил к производству автомобилей с подушками безопасности, а месяцем ранее модель снова обзавелась системой ЭРА-ГЛОНАСС. В свою очередь, Lada XRAY рискует вовсе не вернуться на конвейер АвтоВАЗа: низкая локализация модели на французской платформе и невысокий спрос снижают вероятность рестарта производства. Зато продажи Lada Largus планируется не только начать заново, но и запустить его электрическую версию на ижевском заводе.

Еще одним примечательным августовским событием стал выход бренда Haval на третье место по объему продаж. Это единственная марка, показавшая положительную динамику в топ-10: в прошлом месяце клиентам было передано 2 990 новых автомобилей – на 26% больше, чем годом ранее. Значительный подъем производителю обеспечил кроссовер Haval Jolion, чья реализация возросла на 177% – до 1 921 машины. Немалую роль в этом сыграли корпоративные клиенты, а именно сервисы каршеринга и такси. Другой представитель автопрома из Поднебесной – Geely – отличился минимальным снижением продаж (1 990 а/м; -8%), что объясняется уверенным спросом на субкомпактный кроссовер Coolray (1 035 а/м; +36%) - как со стороны частных покупателей, так и юрлиц. Интересно, что за пределами топ-10 положительной динамикой в августе отметились только два производителя, оба – из сегмента чайна-марок: дилеры DFM увеличили продажи автомобилей в 2,7 раза, а в салонах GAC было реализовано на 7% машин больше.

На этом фоне серьезно сбавил корейский автопром: Kia (4 004 а/м) и Hyundai (2 892 а/м) недосчитались 77-79% от прошлогоднего количества новых владельцев. Тем не менее Kia удерживает лидерство среди иномарок и достаточно активно старается заполнить сложившийся в авторитейле информационный вакуум. Так, компания, наконец, объявила стоимость кроссовера Sportage пятого поколения, а также привезла к дилерам ограниченную партию обновленных седанов K9 (прежде – K900) и спецверсию Sorento Black Edition. Причем, если выпуск представительских седанов состоялся еще зимой, и автомобили ждали решения дистрибьютора, то новое исполнение кроссовера калининградский «Автотор» произвел уже летом.

Впрочем, сборку «корейцев» на побережье Балтийского моря по-прежнему нельзя назвать бесперебойным процессом. Но еще хуже обстоят дела у моделей петербургского производства: продажи Kia Rio (1 015 а/м) просели на 84%, а Hyundai Creta (796 а/м) – на 85,5%. В свою очередь, Solaris и вовсе выпал из топ-25. В сухом остатке иномарок из первой десятки – только Renault (1 736 а/м), Skoda (640 а/м) и Volkswagen (534 а/м), объем реализации которых рухнул на величину от 82% до 92%.

Переворачивая календарь

Российский рынок находится в режиме перманентного снижения уже больше года. Поначалу на этот процесс оказывал влияние мировой дефицит полупроводников, значительно затронувший автомобильную отрасль, и, как следствие, вызванные им проблемы с логистическими цепочками. В 2022 году к этому добавились санкции, в результате чего постепенно были прекращены поставки новых машин и приостановлена деятельность почти всех иностранных автопроизводителей на территории России. В таких условиях возврат рынка к прошлогоднему уровню – долгосрочная перспектива, поскольку геополитическая обстановка в настоящее время с трудом прогнозируется.

Тем не менее подстегивать продажи новых автомобилей в сентябре продолжат госпрограммы: за их счет до конца года планируется реализовать порядка 80 тысяч машин, на что было выделено 20,7 миллиарда рублей. Главным образом, меры поддержки направлены на исконно отечественные бренды. Например, у АвтоВАЗа доля продаж, простимулированных госпрограммами в августе, могла превысить 50-60%. В целом по рынку сегодня этот показатель в среднем составляет от 30% до 60% в зависимости от марки. При сохранении этих условий можно ожидать роста рынка в сентябре относительно августа до 44-45 тысяч новых машин.

В то же время тольяттинский автогигант продолжает возвращать в гамму своих моделей опции, утраченные ими ранее. Подушки безопасности, кондиционер, ЭРА-ГЛОНАСС и другой функционал должны способствовать росту спроса на автомобили Lada. Сейчас главной проблемой компании остается поиск новой антиблокировочной системы тормозов взамен Bosch. Например, на ограниченной партии Lada Largus, получивших ABS от китайского поставщика, на этапе испытаний был выявлен ряд недостатков, которые в итоге привели к временной остановке отгрузки автомобилей в дилерскую сеть. Так или иначе, но с конца августа все предприятия группы АвтоВАЗ вернулись к полной рабочей неделе. По итогам 2022 года завод планирует выпустить почти 230 тысяч автомобилей.

Возвращаясь к теме господдержки, стоит также отметить, что правительство возлагает надежды и на грядущую новинку сентября – Evolute: скидка для электромобилей производства липецкого «Моторинвеста» в рамках программы льготного автокредитования достигает 35% от стоимости автомобиля. Для сравнения: Lada, УАЗ и ГАЗ пользуются преференциями на уровне 20-25% в зависимости от региона. Первые дилеры Evolute появятся в девяти крупных городах, а три модели будут выходит на рынок постепенно – в сентябре, октябре и ноябре. География присутствия и еще два электромобиля – прерогатива следующего года.

Помимо Evolute, осенью российский авторынок ожидает встречи и с другими новыми игроками. Основное внимание среди них приковано к бренду Omoda – дочерней марке концерна Chery. В августе компания уже провела тендер по поиску дилеров из более чем 70 городов и получила свыше 300 заявок от потенциальных кандидатов. В первую волну открытий войдут не менее 100 автоцентров. Продажи компактных кроссоверов Omoda С5 стартуют до конца осени, а расширение гаммы и вторая волна развития дилерской сети намечены на 2023 год. Действующие же представители авторитейла из Поднебесной – Haval, Chery, Geely, Exeed, Changan, FAW – также продолжают расширение сети официальных партнеров, охватывая в том числе крупные холдинги, и заявляют о планах по вводу новых моделей.

В том случае, если нынешние реалии авторитейла не претерпят сильных метаморфоз, то все будет идти по сценарию преобладания на российском рынке отечественных производителей наряду с китайскими марками, гамма которых может существенно расшириться. Поставки новых иномарок в рамках параллельного импорта в силу определенных сложностей не насытят рынок в необходимом объеме, а локализация моделей под брендами «Москвич» и «Соллерс» находится на нулевом этапе с неясной перспективой. Иранский автопром пока также только прощупывает почву перед выходом на рынок.

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