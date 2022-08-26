«Открытие Авто» узнал, каким источникам доверяют екатеринбуржцы при поиске авто

В целом, большинство опрошенных в Екатеринбурге (69%) предпочитают классифайды по автомобильной тематике для изучения информации о планируемой к покупке машине. Чаще других отзывы на них внимательно изучают респонденты до 45 лет: среди водителей от 18 до 30 лет (64%), в возрасте от 31 года до 45 лет - 62% опрошенных.

К мнению друзей и знакомых при поиске машины в Екатеринбурге прислушиваются 47% респондентов, чаще - представители старшего поколения: среди 46–55 лет это 54% опрошенных, старше 55 лет - 51%.

К автомобильным обзорам в СМИ обращаются 41% опрошенных, реже других это делают респонденты старше 55 лет (26%).

Просматривают автофорумы в поисках машины мечты 37% респондентов, сайты автопроизводителей - 30%. Причем автовладельцы до 30 лет пользуются ими реже других возрастных категорий (25%).

Обзоры блогеров изучают 28%. Этот способ наиболее популярен среди молодых водителей до 30 лет. Прибегают к помощи сайтов официальных дилеров и консультациям менеджеров в автосалонах по 26% екатеринбуржцев. Традиционно, чаще консультируются автолюбители старшего поколения - 37% опрошенных среди этой возрастной категории.

И наконец, 14% будущих автовладельцев мониторят социальные сети, и всего 10% изучают сайты автомаркетплейсов.

Интересно, что мужчины-водители чаще пользуются при поиске и выборе машины автообзорами в СМИ (36% опрошенных среди мужской против 27% - среди женской), а женщины чаще обращаются за консультациями к менеджерам в автосалонах (30% опрошенных против 23% среди мужчин).

«Логично, что топ приоритетных источников информации для поиска автомобиля все-таки разнится в зависимости от возрастной категории. Больше всего молодых водителей оказалось среди тех, кто выбирает транспорт на сайтах автомобильных классифайдов, мониторит обзоры блогеров и ищет информацию о понравившихся моделях в социальных сетях. Поколение 55+, в свою очередь, при выборе авто, помимо информации и отзывов на автомобильных досках, чаще других прислушиваются к мнениям друзей и знакомых, а также консультациям менеджеров в автосалонах», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

Примечательно, что 39% екатеринбуржцев не готовы выбрать автомобиль, не посмотрев на него вживую, а 48% воспользуются Интернетом только для предварительной оценки характеристик машины. 7% готовы к дистанционной покупке и закажут авто онлайн при наличии гарантии от дилера. Пройти всю цепочку от заказа до приобретения онлайн согласились только 6% респондентов. Из общего числа опрошенных наибольшую готовность купить автомобиль онлайн высказали мужчины (16% мужчин против 9% женщин) и респонденты в возрасте 46-55 лет (14%). По сравнению с прошлым годом число готовых к дистанционной покупке автолюбителей снизилось с 14% до 13%.

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.