Открытие интернет-магазина автозапчастей в 2021 году

На помощь продавцам пришли программисты, выпускающие ПО специально для авторынка. Компания PARTS-SOFT создала платформу, разработанную для реализации автодеталей. При ее покупке предприниматели получают больше, чем просто программное обеспечение для своего сайта. Они приобретают готовый магазин автозапчастей, для работы которого нужно сделать только один шаг – установить систему. Наша газета попросила Ивана Хлипиткина, создателя платформы PARTS-SOFT рассказать читателям о специфике продажи автозапчастей онлайн.

Платформа PARTS-SOFT

+7 (495) 128-95-60

NGZT: Иван, расскажите об основных принципах работы вашей платформы.

Иван: Основной принцип - прозрачность работы и максимальный функционал за доступные деньги.

NGZT: Каким образом вы выстраиваете процессы совместной работы с клиентом?

Иван: В нашей компании есть техподдержка, в которую можно написать или позвонить, она поможет со всеми вопросами клиентов. Так же есть общий Telegram чат для клиентов, в котором можно обсудить общие вопросы с другими пользователями, предложить какие-то доработки.

NGZT: На разных тарифах доступны разные услуги? Расскажите о вашей системе тарифов подробнее.

Иван: Основная разница в тарифах - мощность сервера на которой будет размещаться клиент. Чем старше тариф, тем более мощный сервер у клиента. Из этого следует и ограничение на объем загружаемых прайс-листов и количество генерируемых выгрузок. Чем старше тариф тем больше можно грузить и выгружать.

NGZT: Как платформа PARTS-SOFT сочетается с CRM клиентов?

Иван: Во первых наша платформа сама по себе может выполнять функции CRM системы - интеграция с телефонией, учет сделок, задач все это есть. Но для тех клиентов, которые хотят пользоваться какой-то популярной CRM системой, есть интеграция с AMO CRM

О компании

Год основания компании - 2011

Число сотрудников - 16 человек

Более 1000 довольных клиентов

Наши клиенты это малые и средние магазины автозапчастей, а также дистрибьюторы.

NGZT: На бизнес какого масштаба рассчитана платформа PARTS-SOFT? В каких случаях в ней «ещё» нет необходимости, в каких, напротив, эта платформа будет «маловата»?

Иван: Наша система помогает, как совсем начинающим бизнесам, так и крупным компаниям. Для малого бизнеса, наша система играет роль первой учетной системы, с помощью которой, можно вести клиентов, заказы, быстро искать предложения по поставщикам. Для крупного бизнеса мы в первую очередь точка получения заказов от оптовых и розничных клиентов, с возможностью синхронизации с их учетными системами.

NGZT: В какие сроки обычно вы запускаете проект, разрабатываемый с нуля?

Иван: Мы не разрабатываем с нуля, наше преимущество в том, что мы предлагаем уже готовый интернет магазин автозапчастей.

Принял решение Выбрал дизайн из более 20 доступных шаблонов Подключил поставщиков и домен Поехали

Все это можно выполнить в течении дня.

NGZT: Если уже имеется работающий интернет-магазин, есть ли смысл переходить на PARTS-SOFT? Каких временных затрат и ресурсов потребует перевод магазина на эту платформу?

Иван: Зависит от того устраивает ли текущее решение. Если что-то не устраивает, то можно позвонить нам и мы подскажем, как мы можем улучшить текущее решение.

NGZT: А как насчет мобильных приложений? Ведь уже существенная доля онлайн-покупок совершается именно через мобильные устройства…

Иван: Полноценное мобильное приложение это очень дорого для малых и средних магазинов, поэтому мы опираемся на адаптивную верстку. На каждом из готовых шаблонов, можно удобно работать на мобильном телефоне.

NGZT: Еще один актуальный аспект – DDoS-атаки на сайты интернет-магазинов автозапчастей. Подготовлена ли ваша платформа к таким неприятностям?

Иван: При возникновении таких проблем у наших клиентов, мы всегда помогаем им в решении. Для решения проблемы, чаще всего используем сервисы лидера в данной отрасли, компании Cloud Flare.

NGZT: eCommerce – такая сфера, которая требует от бизнеса непрерывного обновления и постоянного движения вперед. Каковы ваши планы развития?

Иван: На мой взгляд все уйдет в маркетплейсы, поэтому наша задача стать инструментом, позволяющим удобно торговать запчастями не только на собственном сайте, но и через Ozon, WB, AliExpress.