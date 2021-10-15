Открытие Private Banking: 10–15% бумаг китайских компаний в портфеле – оптимальный вариант для состоятельных инвесторов

Открытие Private Banking, Sber Private Banking и А-Клуб обсудили перспективы инвестиций состоятельных клиентов в китайские компании. Спикерами выступили Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Открытие Private Banking, Евгений Кочемазов, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба, Вячеслав Комаров, исполнительный директор по инвестиционному консультированию Sber Private Banking и Олег Ремыга, руководитель направления Китай, представитель в КНР Московской школы управления СКОЛКОВО. Модератором дискуссии выступила Елена Тофанюк, первый заместитель главного редактора Forbes Russia.
По мнению Андрея Шенка, 10–15% бумаг китайских компаний в портфеле – это оптимальный вариант. При этом доля одного эмитента должна быть на уровне 2,5 – 3%.
– Не стоит забывать об Alibaba и других крупных компаниях. Руководство КНР планирует повышать уровень жизни и благосостояние населения, контролируя персональные данные и антимонопольное законодательство. Для соблюдения законодательства компании вынуждены наращивать затраты на IT и Compliance, что создает заградительные барьеры для выхода на рынок новых игроков. Мы видим, что на китайском финтех-рынке складывается классическая олигополия, поэтому стоит держать в портфеле всех таких игроков, не опасаясь, что кто-то из них уйдет с рынка через 10 лет, – отметил Шенк.
Эксперт Открытие Private Banking полагает, что для выполнения целей по декарбонизации и экономическому росту Китаю придется менять всю структуру экономики.
– Невозможно декарбонизироваться и расти на 6%, тем более на фоне проблем с приростом населения. Декарбонизация провоцирует энергетический дефицит, а это, в свою очередь, приводит к росту цен на уголь, нефть и газ. И Китай, и Европа уже наступили на эти грабли, – отметил он, комментируя крупнейший энергетический кризис в Китае.
– В КНР командно-административная система управления, которое осуществляется через разные министерства. У них стоит KPI – у одних экономический рост, а у других декарбонизация. В результате решение затягивается и принимается на самом верху. Это создает определенные риски устойчивости системы управления Китаем – это надо иметь ввиду при формировании портфеля и контролировать риски. В какие-то моменты стоит обращать внимание на циклические компании, а иногда наоборот, – сказал Шенк.
По его мнению, интерес могут представлять инфраструктурные инвестиции в китайские компании. Это компании, которые будут строить жилье, трассы, склады, производить продукты питания, торговую инфраструктуру и стройматериалы.
–Повышение уровня жизни в Китае невозможно без урбанизации. Все, что касается массового недорогого потребления, будет расти, – полагает эксперт.
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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