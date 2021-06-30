Открытие Private Banking рассказал клиентам об особенностях диверсификации активов при инвестировании

Спикерами на встрече выступили эксперты Oткрытие Private Banking – Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов, и Денис Горев, директор по инвестиционному консультированию. Они рассказали о том, какой инвестиционный портфель можно назвать диверсифицированным, об оптимальной методике выбора активов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска, о корреляции доходности между разными классами активов.

Кроме того, клиентам банка рассказали о так называемой «ленивой» диверсификации, когда инвестиции распределяются между разными классами активов в равных долях. Андрей и Денис показали на конкретных примерах, что даже такая простейшая диверсификация спасает инвестиционный портфель в момент роста риска.

По словам экспертов, диверсифицированный портфель из акций, облигаций и других активов за последние 70 лет показал среднегодовую доходность 9,3% при минимальном риске.

Кроме того, были проанализированы основные плюсы и минусы вложений в облигации, акции и денежные активы, поведение активов в различных экономических режимах (в инфляционном буме, дефляционном росте, инфляционном спаде и дефляционном спаде), а также обоснованы преимущества непрерывного инвестирования и стратегии «оставаться в инвестициях, несмотря ни на что».