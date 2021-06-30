Открытие Private Banking рассказал клиентам об особенностях диверсификации активов при инвестировании

Спикерами на встрече выступили эксперты Oткрытие Private Banking – Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов, и Денис Горев, директор по инвестиционному консультированию. Они рассказали о том, какой инвестиционный портфель можно назвать диверсифицированным, об оптимальной методике выбора активов, исходя из требуемого соотношения доходности и риска, о корреляции доходности между разными классами активов.
Кроме того, клиентам банка рассказали о так называемой «ленивой» диверсификации, когда инвестиции распределяются между разными классами активов в равных долях. Андрей и Денис показали на конкретных примерах, что даже такая простейшая диверсификация спасает инвестиционный портфель в момент роста риска.
По словам экспертов, диверсифицированный портфель из акций, облигаций и других активов за последние 70 лет показал среднегодовую доходность 9,3% при минимальном риске.
Кроме того, были проанализированы основные плюсы и минусы вложений в облигации, акции и денежные активы, поведение активов в различных экономических режимах (в инфляционном буме, дефляционном росте, инфляционном спаде и дефляционном спаде), а также обоснованы преимущества непрерывного инвестирования и стратегии «оставаться в инвестициях, несмотря ни на что».
- Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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