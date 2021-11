Открытый диалог бизнеса, инвесторов и власти – кто станет гостями форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

30 ноября работу форума откроет первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. В макроэкономической сессии «Новая экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация» примут участие председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник Президента России Максим Орешкин, основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и президент-председатель правления ПАО «ГМК «Норильский Никель» Владимир Потанин. На сессии будут обсуждаться вопросы денежно-кредитной и бюджетной политики России, изменения климата и экономики экосистем.

Во второй день форума пройдет сессия ВТБ Инфраструктурный холдинг «Инфраструктурные проекты как драйвер экономического роста», где представители госорганов России и международного бизнеса обсудят реализацию прорывных инфраструктурных проектов развития, а также проблемы дебюрократизации строительства. Сессия «Капля в море или мощная волна? Влияние розничных инвесторов на фондовый рынок», организованная ВТБ Капитал Инвестиции, соберёт представителей инвестиционного сообщества, а также зарубежных и отечественных экспертов, которые обсудят место и роль частных инвесторов на рынках капитала. Завершит форум сессия по вопросам устойчивого развития «ESG – Right Here! Right Now?», посвященная влиянию ESG-повестки на российскую и мировую экономику, бизнес-сообщество и социум.