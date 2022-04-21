Отмена рейса, потеря багажа – как не испортить себе майские праздники

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По данным на 20 апреля, 8 % россиян выбрали на майские праздники внутренний туризм. 2% собираются отдохнуть в Крыму, 3% - на Черноморском побережье Кавказа. И только по 1% - в республиках бывшего СССР и за рубежом. Такие данные привел сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным социологов, остальные наши сограждане планируют провести майские праздники дома или на даче.


Со страховками для путешественников ситуация складывается иначе. По данным «Согласия», лишь 24% клиентов, купивших полисы для выезжающих за пределы ПМЖ на майские праздники, планируют путешествия по России, 75% приобрели полисы для путешествия за рубеж.

Страховщики отмечают, что даже если человек находится в своей стране, но в чужом городе, при возникновении непредвиденных обстоятельств наличие страховки может помочь не испортить себе отдых, и получить оперативную и квалифицированную помощь.


Специальный страховой продукт покроет расходы туриста на амбулаторное или стационарное лечение, эвакуацию с места происшествия в ближайшее медицинское учреждение, проезд и размещение близкого родственника в случае госпитализации и так далее.


Кроме того, путешественник сможет застраховаться от утери или повреждения багажа, отмены поездки, задержки рейса.


Для каждого клиента подбирается индивидуальная программа страхования с учетом его пожеланий и особенностей отдыха. К примеру, можно учесть активный отдых, занятия экстремальными видами спорта, а также предусмотреть особую защиту для беременных женщин.

Чтобы получить необходимую помощь в случае наступления страхового случая клиенту необходимо обратиться в сервисную компанию по номеру телефона, указанному в полисе.



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