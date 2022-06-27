Овны окунутся в домашние хлопоты, а у Раков будет романтическое настроение: НАШ гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля

Овен

Звезды даруют Овнам приятные домашние хлопоты: вы будете заниматься украшением или уборкой квартиры перед приходом гостей, сможете облегчить свой труд за счет приобретения бытовой техники – то есть ваш дом сейчас становится источником счастья, везения и удачи. Хозяйки-Овны могут поэкспериментировать в области кулинарии и приготовить новое блюдо, ингредиенты которого могут даже обладать «одурманивающим», возбуждающим действием.

Телец

Помните рекламный ролик по телевидению: «Позвоните родителям!»? Так вот, позвоните сейчас своим родителям – иначе приедет теща! Для вас это неделя встреч со своими близкими и дальними родственниками, приезда кого-то издалека, получения срочных сообщений, междугородних телефонных звонков. Сейчас следует обезопасить свою семью от вирусных заболеваний с помощью вакцин и прививок. Дети лучше воспитываются и усваивают информацию, расширяя свой кругозор – сходите с ними в музей.

Близнецы

В данное время важную роль в вашей жизни начинают играть связи – не только новые, но и старые. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» - можно и продолжить: возьмите у каждого из них по рублю – и у вас будет и сто друзей, и сто рублей. Вы сейчас можете очень быстро подружиться с кем-то, потом потерять из виду своих «близких друзей» на 5 лет, а затем снова встретиться на какой-нибудь вечеринке, вспомнить их и уже больше никогда не расставаться. Для вашего знака наступает «великое время знакомств», можно сказать – «братаний», так как самое важное событие следующего пятилетия для вас – это нахождение родственников, соплеменников (как единокровных, так и «космических»). В более бытовом плане, можно сказать, что обладатели одной машины купят вторую, а пешеходы – сядут за руль.

Рак

На этой неделе покоряйте своих возлюбленных, дарите им цветы и пикантные подарки, исполняйте романсы под их окнами. И совсем не важно, что вы живете вместе уже 20 лет, что все соседи «девятиэтажки» возненавидят вас за отсутствие слуха и голоса. Все поссорившиеся могут сейчас помириться – только пустите в ход свои творческие способности и сексуальные таланты.

Лев

В данный период следует серьезно заняться профилактикой своего здоровья. Желательно отказаться от острой пищи – обилие в блюдах зелени и приправ отрицательно скажется не только на пищеварении, но и на общем самочувствии данного знака. Конечно, именно Льву обычно требуется что-нибудь и «солененькое», и «остренькое», но сейчас лучше попробовать какой-нибудь продукт, который вы либо вообще не ели раньше, либо не любили – молочный суп, например. В данное время благоприятны занятия физкультурой на свежем воздухе, водные процедуры. Многие Львы должны сейчас почувствовать прилив свежих сил, правда, через одну достаточно конфликтную ситуацию. Для вас это время, когда должен «вскрыться какой-то нарыв».

Дева

Звезды сподвигнут вас сейчас на решение вопросов социальной защищенности: вы будете обращаться в суды, в ЖЭК, требовать повышения оплаты труда, обращаться в профсоюзы, например, на предмет летнего отдыха для вашего ребенка. И тогда ровно через три месяца вы получите результаты своего труда! Но запомните: «Как аукнется, так и откликнется». В семейных отношениях у вас возникнет желание послать жену (или мужа) «к чертовой матери».

Весы

В данный период у вас формируется новый взгляд на нормы общественного поведения и общественной морали, взрослые будут играть в игру под названием «Что такое хорошо, и что такое плохо?» и даже экспериментировать со своими друзьями и родственниками, проверяя их чувства. К сожалению, не обойдется без публичного скандала, но через кризис со всем обществом вы выйдете на новый уровень взаимопонимания с окружающими, станете вести более гармоничную и спокойную жизнь «без войн», перестроите отношения в семье, научитесь получать поддержку от общества и конкретных людей. Огромное значение приобретают взаимоотношения с мужем (женой) – и если эти отношения вас беспокоят, вы будете искать связи на стороне, будете требовать доказательства чувств, испытываемых к вам, и проверять их на прочность, и, простите, лишь через измены и флирт вы сами сможете понять, насколько сильно любите человека, находящегося рядом с вами – в данном случае только через войну может прийти мир.

Скорпион

В данный отрезок времени вами приобретается способность «выходить сухим из воды», ловко лавировать, умело пользоваться своими силами и принципами психологической атаки. Именно в экстремальных ситуациях проявляются уникальные способности человека - при обычных обстоятельствах внутренние резервы организма спят, но вы страстно захотите испытать свои силы, проверить свои способности. Это желание будет относиться также и к вашим чувствам, и даже к другим людям. На высшем уровне человек может подключаться к «тонкому миру» и черпать информацию из энергоинформационного поля Земли, то есть у вас возможны пророческие видения, могут проснуться необыкновенные способности, когда даже на 50-51 году жизни (и особенно в этом возрасте) вы резко поменяете свою жизнь, манеру поведения, работу, начнете рисовать, творить, заниматься тем, что раньше никогда не делали, но не как «школьник», обучаясь, а сразу на уровне профессионала. Для вас это время чудес, и по прошествии данного периода вы будете смотреть на себя со стороны и диву даваться – открылось «второе дыхание»!

Стрелец

Стрельцы любят этот весенний месяц, когда природа наряжается в яркие цвета, а жизнь наполняется надеждой и смыслом. Стрельцы сейчас живут не сегодняшним днем, они даже могут не замечать, во что одеты, что едят, с кем живут (!!!). В данное время они влюбляется в свое будущее, стремится к своей заветной цели, и их мечты становятся чуть-чуть реальнее. На этой неделе вы будете окружать себя приятными мелочами, можно даже немного выпить!

Козерог

«Миром правят мужчины, мужчинами правят женщины – значит, женщины правят всем миром!» На этой неделе у женщин–Козерогов проявятся эстетические дарования, обострится чувство прекрасного – вы ощутите себя модельером или дизайнером. В данную неделю вы не будете скучать, а проведете ее шумно и весело. Не бойтесь новых встреч.

Водолей

Несмотря на мировые проблемы, вашу душу терзают внутренние сомнения и противоречия: правильно ли вы поступаете, имеете ли вы право так говорить и переделывать окружающий мир? На этой неделе оскорбят ваше самолюбие, унизят вас или принизят ваши интересы – как в личной, так и в профессиональной сфере.

Рыбы

Будьте осторожны в личных делах и любви. «То густо, то пусто». Сейчас немного пустовато, но не беспокойтесь – данное время быстро пройдет, так что готовьтесь к значительным событиям в вашей жизни!