Памперсы для собак

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Памперсы для собак – гарантия комфорта животного при длительном путешествии.


Памперсы для собак – это аксессуары, которые помогут создать комфортность животному в различных ситуациях. В частности, их можно использовать при длительном путешествии, когда нет возможности выгуливать животное. Также надевают памперсы в качестве уходового средства при течке самкам или при возрастном недержании.


Современные одноразовые памперсы характеризуются хорошей впитываемостью. Современные подгузники и памперсы для собак отличаются размерами. Изделия можно приобрести для мелких и крупных пород. Такие гигиенические средства отличаются многослойностью, что обеспечивает надежную защиту.


Структура памперсов для животных:

  • Внешний слой – это непромокаемая ткань.
  • Внутренний – это материал с хорошими влаговпитывающими свойствами, который изготавливают из целлюлозы.

Памперсы для собак оснащаются удобными застежками в виде липучек. Они надежно фиксируют изделия на теле животного и позволяют быстро снять или надеть изделие. Памперсы изготавливают в виде трусиков или пояса. Важно при выборе изделий учитывать пол животного и размер. Памперсы для самцов и самок шьют по разным лекалам.

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