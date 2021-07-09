Параметры на которые нужно обратить внимание при покупке шин

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Правильный подбор шин процесс непростой не только для новичка, но и для более опытного автолюбителя. И маркировка на них не всегда облегчает выбор.


Параметры необходимые при покупке

Планировать приобретение следует заранее. Хорошо подойдет межсезонье или время, когда производитель меняет ассортимент и линейку продукции, стараясь распродать уже устаревший товар, и начинается период скидок – это поможет существенно сэкономить на покупке. Существуют очевидные и действительно важные характеристики, по которым выбирают шины:

  • Сезонность – любой автомобилист прекрасно понимает, для какого сезона приобретаются шины.
  • Рисунок протектора – бывает симметричным ненаправленным это бюджетный, базовый вариант. И несимметричный, он сочетает курсовую устойчивость и отличное водоотведение, вариант более дорогой. Направленность протектора снижает возможность аквапланирования.
  • Конструкция шин – может быть камерной или, наиболее популярные, бескамерной. Маркировка бескамерной шины Tubeless или TL.
  • Конструкция корда – на сегодняшний день можно купить шины только радиальные. Маркировка буквой R.
  • Ширина шины – на маркировке это первые цифры они указаны в мм, она обязательно должна соотносится с дисков, в противном случае существует риск разбортирования.
  • Высота профиля – вторая группа цифр на маркировке, обозначает высоту профиля к ширине шины в %.
  • Индекс нагрузки – означает возможность максимальной нагрузки на шину.

При покупке важно соблюдать заводские параметры и не устанавливать шины большего размера. Это влияет на эксплуатационные показатели.

Несколько дополнительных правил выбора

Выбрав определенную марку, следует поинтересоваться сторонним мнением. Стоящими станут мнения автомобилистов, у которых подобные шины прослужили не менее четверти времени заявленного производителем. Не лишним будет обратить внимание:

  • на стоимость – дорогие шины не значит долговечные. Известные производители сосредоточены на показателях, срок эксплуатации уже не важен;
  • дату выпуска – резина, даже если ее не использовать, портится по истечении определенного времени. Значение имеет и условия ее хранения;
  • сезонность – зимние резины оправданы там, где суровый климат. В регионах, где нет ни снега, ни льда вполне подойдут внесезонные покрышки.

От правильного выбора шин зависит не только комфорт и важные эксплуатационные свойства, но и безопасность.

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