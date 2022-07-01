Павел Дацюк объявил о завершении карьеры

Хоккеист Павел Дацюк объявил о завершении своей карьеры. Бывший нападающий СКА и «Автомобилиста» больше года не выступал в КХЛ. Последним клубом Дацюка была екатеринбургская команда, контракт с которой действовал с 2019 по 2021 годы.

— Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, — заявил Дацюк в эфире телеканала «Матч ТВ» во время прощального матча Александра Семина.

Сейчас Павлу Дацюку 43 года, он является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», а также чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Напомним, прошлый сезон КХЛ Дацюк пропустил.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!