Перед Новым годом в Свердловской области похолодает до -30

Теперь подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни. Сегодня, 27 декабря, в Свердловской области сохраняются небольшие морозы и небольшие снегопады, а также гололед и снежные накаты. Днем температура будет держаться в пределах от - 8 до - 13 градусов, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Екатеринбурге погода аналогичная, днем от - 8 до - 10 градусов и южный ветер до 11 метров в секунду.

Завтра, 28 декабря, в регионе ночью резко похолодает до - 25 и даже - 30 градусов при прояснении. Днем будет немного теплее от -14 до -19 градусов. Ветер ожидается западный до 10 метров в секунду. В Екатеринбурге будет облачно, но от морозов это не спасет. Ожидается похолодание до - 19 градусов ночью и до - 16 градусов днем.

В среду, 29 декабря, в область вернется снег. Будет также морозно до -29 на севере ночью и до -19 днем. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью похолодает уже до -21, а днем сохранятся те же - 16 градусов.

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