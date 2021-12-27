Перед Новым годом в Свердловской области похолодает до -30

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О непогоде предупреждает и Госавтоинспекция.

Перед Новым годом в Свердловской области похолодает до -30, сообщают синоптики Уралгидрометцентра. О морозах, гололедице и снежных накатах предупреждает и Госавтоинспекция Екатеринбурга. Водителей просят быть крайне осторожными, из-за непогоды число ДТП растет.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо максимально учитывать дорожную обстановку. Выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров - торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны. Следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Рекомендуют в УГИБДД Екатеринбурга.

Теперь подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни. Сегодня, 27 декабря, в Свердловской области сохраняются небольшие морозы и небольшие снегопады, а также гололед и снежные накаты. Днем температура будет держаться в пределах от - 8 до - 13 градусов, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду. В Екатеринбурге погода аналогичная, днем от - 8 до - 10 градусов и южный ветер до 11 метров в секунду.


Завтра, 28 декабря, в регионе ночью резко похолодает до - 25 и даже - 30 градусов при прояснении. Днем будет немного теплее от -14 до -19 градусов. Ветер ожидается западный до 10 метров в секунду. В Екатеринбурге будет облачно, но от морозов это не спасет. Ожидается похолодание до - 19 градусов ночью и до - 16 градусов днем.


В среду, 29 декабря, в область вернется снег. Будет также морозно до -29 на севере ночью и до -19 днем. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью похолодает уже до -21, а днем сохранятся те же - 16 градусов.

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