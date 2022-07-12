Передача от ВТБ другим брокерам ИИС с иностранными ценными бумагами не оказывает влияние на возможность получения налоговых вычетов

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Передача от ВТБ другим брокерам индивидуальных инвестиционных счетов с иностранными ценными бумагами, возможность осуществления сделок с которыми ограничена в связи с недружественными действиями США и иных иностранных государств, не оказывает влияния на реализацию права на получение клиентами инвестиционных налоговых вычетов.

В рамках перевода активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами к другим ведущим российским финансовым организациям ВТБ вел активную работу с российскими регуляторами для того, чтобы перевод ИИС не повлиял на возможность получения налоговых вычетов по ним.

Комплексные решения, реализованные ВТБ, позволили клиентам брокера сохранить активы на фоне ограничительных мер США, Великобритании и ЕС.​ В частности, с Минфином РФ и ЦБ РФ была проработана процедура сохранения возможности получения инвестиционного налогового вычета, если профессиональным участником осуществлена передача другому профессиональному участнику всех активов, учитываемых на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору на ведение ИИС в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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