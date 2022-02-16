Передержка собаки в гостинице

Домашних животных, так же, как и детей, нельзя оставить без присмотра даже на короткий срок. Но что же делать, если собаку совсем не с кем оставить, а кормить и выгуливать её необходимо каждый день?

Как выбрать гостиницу для собаки

Столкнувшись с проблемой отъезда, хозяева собак всегда столкнутся с вопросом – с кем оставить своего питомца? Далеко не каждый родственник или друг согласится взять на себя такую ответственность, поэтому остается выбирать место пребывания для своей собаки из тех, которые предлагает рынок услуг в данной сфере.

Современный рынок услуг для животных предлагает помещать на время животных в специализированные гостиницы. Гостиница для собак цена которой будет зависеть от качества предоставляемых услуг, это достаточно удобно для хозяев домашних животных, так как они сами могут подобрать наиболее оптимальный вариант условий проживания.

Итак, при выборе гостиниц для собак стоит обратить внимание на следующие моменты:

Прежде чем заселить своего питомца в гостиницу, необходимо убедиться в том, что он совершенно здоров, привит в соответствии со своим возрастом и чувствует себя удовлетворительно. В гостиницах для собак высокого сервиса наличие справки о состоянии здоровья питомца от ветеринарного врача – обязательное условие для поселения.

Прежде чем отдать свою собаку на некоторое время в гостиницу, найдите как можно больше информации про неё, почитайте отзывы, свяжитесь с администрацией и задайте все интересующие вопросы. Так Вы, как хозяин собаки, сможете избежать неприятностей, которые могут подстерегать со стороны аферистов.

Прежде чем оставить собаку в специализированной гостинице, поинтересуйтесь, можно ли взять с собой любимые игрушки питомца и другие личные вещи, чтобы собака не чувствовала дискомфорт на новом месте и адаптировалась к новым условиям жилища как можно быстрее.

Уточните, как часто и какими средствами выполняется дезинфекция помещений. Не стесняйтесь задавать вопросы людям, которым Вы доверяете жизнь и самочувствие своего домашнего животного.

Узнайте у администрации гостиницы, круглосуточно ли дежурит там ветеринарный врач и как обстоят дела с безопасностью номеров.

Поинтересуйтесь, как часто происходит выгул собак Люберцы https://guldog.ru/vigul сотрудниками гостиницы и возможно ли составить свой график выгула домашнего питомца.

Обратите внимание на то, как сотрудники гостиницы для собак будут реагировать на вопросы относительно животных. Этот момент важен для того чтобы понять, любят ли они животных на самом деле или сухо выполняют свою работу.

Изучив самые простые правила, Вы, как хозяин собаки, сможете с легкостью найти тот вариант гостиницы, которая будет не только отвечать всем Вашим требованиям, но и стать вторым домом для Вашего питомца во время Вашего отсутствия.