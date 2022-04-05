Первая репетиция парада Победы пройдёт в Екатеринбурге уже сегодня

Как сообщает пресс-служба Администрация города Екатеринбурга, во время проведения репетиций военные перекроют ряд городских улиц. Так, во вторник, 5 апреля, с 09:00 до 14:00 – перекрытия по улицам Новосибирской второй (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).

В аналогичном режиме пройдут утренние тренировки и в последующие дни – 7, 12, 14, 19 и 21 апреля 2022 года. Кроме того, начиная с 20 апреля в вечернее время военные проведут ещё 6 тренировок.

Как пояснили сотрудники пресс-службы Центрального военного округа, ежегодно тренировки парада войск проводятся с учётом интересов горожан. К началу прохождения механизированной колонны в утренние часы, большинство горожан успевают добраться до рабочих мест.

На период закрытия по всем указанным улицам будут установлены временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, а также изменён режим работы светофорных объектов. Охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок обеспечат сотрудники полиции.

Городские власти призывают екатеринбуржцев быть внимательными, продумывать свой маршрут движения заранее и отнестись к процессу подготовки к всенародному празднику с пониманием.