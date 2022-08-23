Первый в России спортивный фестиваль с участием людей, победивших рак, пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург — первый город в России, в котором пройдет подобный фестиваль. И это не случайно. В 2019 году именно в Екатеринбурге зародилось движение «Скандинавская ходьба для онкопациентов», специалистом некоммерческой организации «Вместе ради жизни» Ириной Вдовиной разработаны методические рекомендации по занятиям северной ходьбой для женщин, перенесших рак молочной железы. Команда онкопациентов несколько лет назад впервые участвовала в областных соревнованиях по Северной ходьбе и заняла четвертое место.

Реабилитационные программы для онкопациентов крайне необходимы. Они помогают нивелировать последствия болезни и непростого лечения. Но подобных не достаточно. Усилия врачей направлены прежде всего на лечение рака. И здесь на помощь и пациентам и врачам приходит некоммерческая организация. На базе «Вместе ради жизни» действуют несколько реабилитационных программ. Спортивные программы среди них занимают особое место: ЛФК, йога, скандинавская ходьба.

«Фестиваль «Спорт для всех» — позволит рассказать екатеринбуржцам о возможностях, которые дают спортивные занятия в преодолении последствий лечения от онкозаболевания и самой болезни. Фестиваль - это возможность дать информацию о тех ресурсах, которые уже существуют у нас в Екатеринбурге, о реабилитационных программах для онкопациентов. Но при этом мы не хотим сужать тему только до этой целевой аудитории. Если для всех, то для всех! Фестиваль будет интересен тем, кто несмотря на возраст и болезни, стремится сохранить активность, долголетие, для кого здоровый образ жизни — это не просто слова», — убеждена Юлия Аристова, директор Свердловской региональной благотворительной общественной организации «Вместе ради жизни».

В программе фестиваля – утренняя зарядка, лекции от тренеров фитнес-клуба «Реформа» и Центра поддержки онкопациентов «Вместе ради жизни», открытые мастер-классы по скандинавской ходьбе, в которых смогут принять участие все желающие.

Спикерами фестиваля станут:

Анастасия Полетаева, основатель и руководитель первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы» и школы осознанного движения «Poletaeva&Co», профессиональный тренер по скандинавской ходьбе (диплом The Institute of Nordic Walking), автор нескольких книг.

Ирина Вдовина, сертифицированный тренер по скандинавской ходьбе, инструктор по адаптивной физической культуре благотворительной организации «Вместе ради жизни», которая помогла сотням пациентов в восстановлении после лечения онкологического заболевания.

Кристина Лефтерова, тренер и двигательный терапевт клуба «Реформа» объяснит с чего начать занятия фитнесом в старшем возрасте, уделив внимание аспектам здоровья и возрастным ограничениям.

Матвей Козиков на практике покажет ряд полезных упражнений и объяснит методику, тренер и инструктор ЛФК клуба «Реформа».

Мария Глухова, тренер и фитнес-нутрициолог расскажет об общих особенностях питания для разных возрастов в соответствии с запросами.

Фестиваль «Спорт для всех» начнется с утренней зарядки, которые проведут для участников тренеры клуба «Реформа» в 10.00. После лекционной части (в которой будет много практических упражнений) состоятся два мастер-класс по скандинавской ходьбе: Один - для начинающих и людей с ограниченными возможностями здоровья. Его проведет Ирина Вдовина и второй мастер-класс по скандинавской ходьбе для продвинутых от Анастасии Полетаевой.

Завершится фестиваль концертом в Саду трав. Резиденты EverJazz подарят чудесный вечер участникам фестиваля.

Программа Фестиваля https://clck.ru/sdhrS

Подробнее о спикерах, об организации, фотографии в сообществе ВКонтакте https://vk.com/vmesteradizhizni

Проект реализуется СРБОО «Вместе ради жизи» — победителем конкурса «Спорт для всех» благотворительной программы «Сила спорта» Благотворительного фонда Владимира Потанина

Свердловская региональная благотворительная общественная организация «Вместе ради жизни» занимается улучшением качества жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, оказанием им и их близким социальной, психологической, юридической помощи и поддержки.