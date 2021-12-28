Пихта, елка или сосна: как правильно срубить и выбрать новогоднее дерево?

Уже приготовились к Новому году? Если вы еще не успели купить елку, НАША подскажет, как сделать это грамотно и с выгодой. Так, срубить ель, пихту или любое другое дерево будет в разы дешевле самому. Для этого необходимо:
- Обратиться в ближайшее лесничество с паспортом;
- Написать заявление на одну или несколько елей любого роста;
- Оплатить квитанцию;
- Заполнить договор купли-продажи;
- Вырубить ель в правильном месте!
Лесничий покажет те места, где можно это сделать. Это могут быть квартальные просеки, пожарные разрывы, места под ЛЭП, места затопления и трассы – где у нас возможно не сохранять молодняк. Лучше выбирать ель там, где она находится на отдаленном расстоянии от других деревьев, ростом до полутора метров, без желтоватых оттенков.
Срубить дерево можно будет до 31 декабря. В 2020 году в Свердловской области срубили 14 900 елей. Ежегодно с апреля-мая волонтеры Министерства высаживают новые деревья. За грубые ошибки в рубке граждане могут поплатиться:
- Если человек заключил договор, но вырубил ель на особо охраняемой природной территории ему грозит штраф 200–500 рублей.
- За самовольную заготовку не древесного лесного ресурса штраф составляет 500–1000 руб.
- За незаконную рубку деревьев штраф и вовсе от 3000 до 4000 руб., а если ущерб лесу больше 5000 руб.– заводится уголовное дело.
Сколько стоит?
- Ель до 1 метра – 59 руб. 34 коп.
- Ель до 2 метров – 118 руб. 18 коп.
- Ель до 3 метров – 178 руб.
Если вы покупаете дерево на елочном базаре, проверяйте у продавца наличие документов о купле-продаже, аренде или соглашении с питомником, где выращивают деревья.
На что обратить внимание
Лучше покупать ель после 20 чисел декабря, пояснили НАШЕЙ в Роспотребнадзоре. У дерева должен быть толстый ствол без трещин, одна макушка и гибкие, не сухие ветви.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.
Чтобы донести елку до дома – попросите обернуть ее в пластиковую сетку. Дома дайте ели привыкнуть к теплу, оставьте ее на балконе на 2-3 часа. Потом поставьте дерево в емкость с водой или землей (главное – не у батареи!). А чтобы оно прожило дольше, освежайте сруб или купите специальную подпитку.
Искусственная ель
При выборе пластмассового дерева обратите внимание на то, как надежно прикреплены ветки, отрываются ли хвоинки, есть ли острые края, нет ли запаха химии. Ель должка быть сделана из огнеустойчивых материалов, посмотрите информацию об этом на упаковке (маркировка ели должна быть на русском языке).
Елка, пихта или сосна?
- Ель – дерево с мелкой хвоей, она пушистее чем сосна, но у нее – колючие иголки. Именно ель осыпается быстрее других символов Нового года, ее «срок годности» 2-3 недели. Стоимость ели на новогоднем базаре начинается от 800 руб.
- Сосна – наименее пышная из праздничны деревьев, зато обладает сильным запахом хвои, поскольку дерево выделяет много смолы! Но это и минус: ведь смола - пачкается. В комнате сосна простоит до месяца. Ее стоимость начинается от 1000 руб.
- Самое дорогое и роскошное новогоднее дерево – пихта. Пихта простоит у вас 1-2 месяца, но это пышное дерево стоит от 4000 руб.
Утилизировать настоящую ель, сосну или пихту можно в ЕМУП «Спецавтобаза». Не носите деревья на помойку!
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