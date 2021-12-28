Пихта, елка или сосна: как правильно срубить и выбрать новогоднее дерево?

Лесничий покажет те места, где можно это сделать. Это могут быть квартальные просеки, пожарные разрывы, места под ЛЭП, места затопления и трассы – где у нас возможно не сохранять молодняк. Лучше выбирать ель там, где она находится на отдаленном расстоянии от других деревьев, ростом до полутора метров, без желтоватых оттенков.