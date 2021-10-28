По итогам 9 месяцев 2021 г. совокупная прибыль НПФ «Открытие» превысила 19 млрд рублей

По данным на конец сентября общее количество клиентов Фонда (застрахованных лиц и участников) составляет 7,5 млн человек, общее число пенсионеров – 179,5 тыс. человек. Объем пенсионных накоплений превышает 541 млрд руб., объем пенсионных резервов – 68 млрд руб. Пенсионные выплаты НПФ «Открытие» составили 7,2 млрд руб., из них 2,7 млрд руб. – по обязательному пенсионному страхованию и 4,5 млрд руб. – по негосударственному пенсионному обеспечению*.

– По результатам отчетного периода Фонд продолжает сохранять позиции одного из лидеров на пенсионном рынке. Несмотря на вызовы, с которыми сталкивается финансовый рынок в последние месяцы, показатели деятельности Фонда демонстрируют стабильный и планомерный рост. Доходность пенсионных накоплений находится на уровне 4,9% годовых, – комментирует генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.

– НПФ «Открытие» в течение всего года показывает хорошие результаты для клиентов, демонстрируя эффективность выбранной стратегии по управлению инвестиционными портфелями. На фоне пандемии особенно важно, что Фонд предоставляет своим клиентам полный спектр услуг в онлайн-формате, – комментирует председатель Совета директоров НПФ «Открытие», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Фонд регулярно проходит стресс-тестирование Банка России, позволяющее оценивать дефицит активов для исполнения обязательств в случае развития различных сценариев на рынке. В течение 2021 года НПФ «Открытие» успешно проходит стресс-тесты со стопроцентным показателем.