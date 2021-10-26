По итогам 9 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 71,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «Открытие» за 9 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 71,7 млрд рублей против 40,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 305 млрд рублей (+18,1%) до 1,99 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 231 млрд рублей (+19,4%) до 1 420 млрд рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 1 025 млрд рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель физических лиц увеличился на 74 млрд рублей (+14,9%), составив 569 млрд рублей на 1 октября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 236 млрд рублей розничных кредитов, что на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2021 года выросли на 191 млрд (+10,0%) до 2 103 млрд рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1 124 млрд рублей (+19,5%). Банк поддерживает стабильный уровень привлечения средств физических лиц в объеме 978 млрд рублей на 1 октября 2021 года. В 2021 году банк «Открытие» разместил 3 выпуска рублевых облигаций совокупным объемом 40 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2021 года составила 71,7 млрд рублей против 40,3 млрд рублей годом ранее.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 130,8 млрд рублей, что на 38% выше результата за аналогичный период прошлого года (94,5 млрд рублей) в основном за счет роста регулярных банковских доходов.

Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за 9 месяцев 2021 года составил 87,7 млрд рублей, что на 46% выше чем за аналогичный период прошлого года (60,1 млрд рублей). Динамика обусловлена увеличением объема работающих активов банка и положительным влиянием существенной доли текущих счетов и счетов эскроу на стоимость пассивов в период роста ставок. Чистый комиссионный доход увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов транзакционного бизнеса.

Операционные расходы банка увеличились на 5% по итогам 9 месяцев 2021 года до 49 млрд рублей за счет планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных ИТ расходов.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 октября 2021 года составил 365,1 млрд рублей (+8,7% с начала года). Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 152,4% (пороговое значение: 15%), Н3 — 173,4% (пороговое значение: 50%).