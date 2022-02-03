Почему больницы Екатеринбурга не справляются с ростом заболеваемости?

Представители амбулаторно-поликлинической службы ЦГБ № 2 дали свои комментарии по поводу того, что в начале февраля свердловский Минздрав признал ее недостаточно подготовленной к новой войне эпидемии. По мнению сотрудников больницы, ситуация во всех амбулаториях Екатеринбурга примерно одинаковая: нужно еще немного времени, чтобы стабилизировать работу. Количество заболевших возросло резко, из-за чего представители здравоохранения не отреагировали должным образом.

В ЦГБ №2 первым делом планируют решить вопрос, связанный с работой call-центра. Уже с 3 февраля 2022 отвечать на звонки будут не штатные специалисты, а сотрудники сторонней компании, которым делегировали эту задачу. Вполне возможно, что аналогичные меры будут предприняты в других больницах Екатеринбурга. Благодаря этому каждый сможет своевременно дозвониться и получить медицинскую помощь.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал, как открыть и закрыть электронный больничный.

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