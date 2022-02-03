Почему больницы Екатеринбурга не справляются с ростом заболеваемости?

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50544

Представители амбулаторно-поликлинической службы ЦГБ № 2 дали свои комментарии по поводу того, что в начале февраля свердловский Минздрав признал ее недостаточно подготовленной к новой войне эпидемии. По мнению сотрудников больницы, ситуация во всех амбулаториях Екатеринбурга примерно одинаковая: нужно еще немного времени, чтобы стабилизировать работу. Количество заболевших возросло резко, из-за чего представители здравоохранения не отреагировали должным образом.


В ЦГБ №2 первым делом планируют решить вопрос, связанный с работой call-центра. Уже с 3 февраля 2022 отвечать на звонки будут не штатные специалисты, а сотрудники сторонней компании, которым делегировали эту задачу. Вполне возможно, что аналогичные меры будут предприняты в других больницах Екатеринбурга. Благодаря этому каждый сможет своевременно дозвониться и получить медицинскую помощь.


Ранее Евгений Куйвашев рассказал, как открыть и закрыть электронный больничный.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50544

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined