Почему Google применяет антивирус и просит вас удалить его

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Google включает антивирус: вы приняли радикальное решение заблокировать антивирус, который считаете несовместимым с вашей системой.

Почему Google применяет антивирус и просит вас удалить его

Google включает антивирус: вы приняли радикальное решение заблокировать антивирус, который считаете несовместимым с вашей системой.

Почему Google применяет антивирус

Поскольку в браузере Chrome теперь есть собственная система обнаружения угроз, это не удивительное решение. С другой стороны, принуждение пользователей к удалению определенного антивируса - непростой выбор. Узнайте больше информации на сайте: avast.softok.info

Внедрение кода больше не приветствуется в Chrome

Google объявил об этом в прошлом году: внедрение кода в процессы Google Chrome под Windows скоро будет запрещено.

Это связано с тем, что если это добавление кода для обеспечения новых функций (таких как фильтры, анализ и т. д.) Выполняется плохо, то ошибка Chrome! В последние годы это стало повторяющейся проблемой для многих пользователей антивирусов, поэтому недостатком является внедрение кода.

Что необходимо делать

Теперь сторонним приложениям больше не нужно будет изменять код Chrome. Пользователи начали получать первые предупреждения с просьбой удалить проблемный антивирус. Среди них Avast, Bitedefender, Kaspersky, Emsisoft, AVG или даже Malwarebytes. Известные программы установлены на большом количестве машин.

Поэтому разработчики этих антивирусов должны отреагировать, отключив эти дополнения кода и найдя способ, адаптированный к правилам Google, для обнаружения угроз на компьютерах. Некоторые, конечно, быстро отреагировали, чтобы не устареть.

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