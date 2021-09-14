Почему мы не хотим секса с партнером?

гасание страсти в паре достаточно распространенная проблема, но с ней можно и нужно бороться. Существует масса причин снижения либидо от утраты интереса до психологических расстройств и проблем со здоровьем. Специалисты собрали самые частые проблемы своих клиентов, а также рассказали, как восстановить сексуальную гармонию.

Депрессия и стресс

Как сами психологические расстройства, так и препараты, которые назначаются для их коррекции могут вызвать проблемы с эрекцией, возбуждением и самим желанием. Если вы принимаете лекарства, обязательно узнайте о побочных эффектах. Советуем обратиться к специалисту если вместе со снижением либидо вы страдаете от:

стрессов;

перепадов настроения;

фобий;

тревожности.

Выяснить первопричину отказа от близости поможет семейный психолог Запорожье или секс-терапевт.

Гормональные изменения и проблемы со здоровьем

Гормональные изменения провоцирует не только возраст, но и ряд других факторов. Например: строгая диета, лишний вес, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, хроническая усталость. Эректильная дисфункция часто наблюдается у людей с сердечной недостаточностью и диабетом. У женщин либидо может быть не стабильным во время беременности, кормления грудью, ПМС. Неприятные ощущения во время секса также веская причина отказаться от близости. Если вы испытываете подобное – незамедлительно обратитесь к врачу. Болезни половой системы важно вовремя выявить и начать лечить как можно раньше.

Секс и либидо нельзя воспринимать как нечто обособленное от остальных систем организма. Займитесь своим здоровьем и проблемы с интимом разрешатся сами собой.

Несовпадение режима

Если жена привыкла ложиться до 10 часов вечера, а муж ближе к первому часу ночи – найти время для сексуальных утех не так просто. Вы живете в разных ритмах и когда хочется одному, другой уже настроен спать или занят своими делами. В таком случае выручит планирование секса. Договоритесь, что будете ложиться в одно и то же время хотя бы несколько дней в неделю. Или перенесите секс на утро, если подъем у вас примерно в одинаковые часы. Привычка – это не обязательно рутина. Есть много способов разнообразить сексуальную жизнь, даже если она у вас по графику.

Скука

Утрата интереса к сексу – одна из самых распространенных причин отказа от близости в парах. Не превращайте интим в супружеский долг или погоню за оргазмом. Отдавайтесь процессу, экспериментируйте с ласками и вариантами прелюдии. Не бойтесь откровенно обсуждать, что вам нравится и какого разнообразия хочется. Откровенный разговор уже сам по себе действует возбуждающе. В спальне нет места стеснению – вы ведь самые близкие люди друг для друга.

Утрата интереса к сексу может быть свидетельством снижения заинтересованности и самим партнером. Чтобы этого не случилось, старайтесь удивлять друг друга. Развивайтесь, насыщено проводите время, ведите увлекательные беседы и не позволяйте рутине превратить вас из влюбленных в соседей.