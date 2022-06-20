Под Екатеринбургом двое мужчин устроили стрельбу

В минувшую субботу, 18 июня, на территории городского округа Заречный было зафиксировано происшествие со стрельбой. В результате инцидента погибших и пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Так в дежурную часть ОП № 29 в 15:15 поступил сигнал от местных жителей о том, что в коттеджном поселке «Чистые росы» неизвестный выстрелили из ружья в воздух, в землю и сторону балкона. На место происшествия направили наряд полиции. Было установлено, что ЧП произошло между жителями поселка.

По предварительным данным, конфликт носит бытовой характер. На территорию строящегося дома забежала чужая собака, ее оттуда прогнали, но выгуливавшего животное мужчину это возмутило. Возникла ссора, после которой два гражданина с собакой ушли, но пообещали вернуться с оружием.

- Через 10 минут они приехали на «Лексусе», вооруженные «стволом» и саблей. Они попытались запугать вышедших мужчину и женщину, открыв пальбу. Потом уехали, а через 40 минут вернулись на двух иномарках – «Лексусе» и «Лэнд Крузере Прада». Когда им сказали, что уже вызвана полиция, быстро уехали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД области по «горячим следам» вычислили хулиганов. Ими оказались ранее судимый за убийство 44-летний екатеринбуржец и 51-летний тагильчанин, ранее судимый за разбой. Ружье и сабля изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам проверки. По данному факту территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством", - отметил полковник Горелых.

Ранее в Екатеринбурге полиция и ФСБ задержали стрелка, ранившего мужчину у бара.

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