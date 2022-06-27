Под Верхней Пышмой прогремел взрыв

В поселке Нагорный, что под Верхней Пышмой, произошел взрыв. Свидетель происшествия рассказал о погибшем.

— Со стороны полигона Красный Адуй будто были стрельбы, падали снаряды, немного с другой стороны, чем обычно на учениях. Староста поселка пишет, что работают сапёры, просит не выпускать детей на детскую площадку — цитирует местного жителя E1.RU.

О взрыве также стало известно из паблика «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте». Там написали, что взрыв якобы произошел при распиле снаряда.

Напомним, в ноябре прошлого года в Екатеринбурге произошел взрыв в одной из квартир.

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