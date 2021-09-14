Подобрать и купить вентиляционный тройник онлайн

Промышленные и складские помещения должны оснащаться системой вентиляции. Она включает несколько конструктивных элементов. Пластиковый вентиляционный тройник — соединительная деталь, которая помогает создавать отдельные контуры в системе. Эти элементы используются на крупных предприятиях, в частных домах и административных зданиях. Применение тройников создает удобство при монтаже и эксплуатации вентиляционного оборудования. Различают прямоугольные, круглые и комбинированные пластиковые элементы.
Преимущества вентиляционных тройников
Наличие тройников в вентиляционной системе — это возможность для отказа от лишних переходов с одного сечения на другое, залог повышения акустических и аэродинамических показателей системы. К другим плюсам эксплуатации относятся:
- разнообразие форм соединительных конструкций для применения в определенных воздуховодах;
- образование дополнительного ответвления при установке оборудования нелинейного типа;
- объединение или разделение воздушного потока для комфортной и продолжительной работы вентиляционных систем;
- минимальные потери магистрали;
- выполнение вентиляционного перехода на трубы меньшего сечения;
- эффективная подача свежего воздуха;
- вывод токсинов из промышленных помещений;
- герметичность;
- устойчивость к воздействию химических веществ;
- отсутствие вибрации.
Полимерные вентиляционные тройники разных форм — удобные в эксплуатации, легкие, не подвергаются коррозийному воздействию. Статическое сопротивление воздуха сводится к минимуму, что позволяет уменьшить сечение канала. Пластиковые соединительные элементы — недорогие, практичные и надежные.
Особенности выбора
При покупке вентиляционных тройников необходимо исходить из планировки коммуникационных систем, особенностей материалов изготовления воздуховода. Учитываются характеристики соединительных элементов. Сечение, диаметр, угол и тип присоединения, страна производства — все это имеет значение при выборе. Тройники классифицируют на переходные и равнопроходные. Первые подходят для соединения воздуховодов разного диаметра, а вторые — для одинаковых.
При грамотном благоустройстве вентиляционных систем нормализуются показатели температуры и влажности в помещениях. Поэтому выбор тройников очень важен. К популярным производителям относятся предприятия России и Сербии.
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