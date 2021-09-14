Подобрать и купить вентиляционный тройник онлайн

Промышленные и складские помещения должны оснащаться системой вентиляции. Она включает несколько конструктивных элементов. Пластиковый вентиляционный тройник — соединительная деталь, которая помогает создавать отдельные контуры в системе. Эти элементы используются на крупных предприятиях, в частных домах и административных зданиях. Применение тройников создает удобство при монтаже и эксплуатации вентиляционного оборудования. Различают прямоугольные, круглые и комбинированные пластиковые элементы.

Преимущества вентиляционных тройников

Наличие тройников в вентиляционной системе — это возможность для отказа от лишних переходов с одного сечения на другое, залог повышения акустических и аэродинамических показателей системы. К другим плюсам эксплуатации относятся:

разнообразие форм соединительных конструкций для применения в определенных воздуховодах;

образование дополнительного ответвления при установке оборудования нелинейного типа;

объединение или разделение воздушного потока для комфортной и продолжительной работы вентиляционных систем;

минимальные потери магистрали;

выполнение вентиляционного перехода на трубы меньшего сечения;

эффективная подача свежего воздуха;

вывод токсинов из промышленных помещений;

герметичность;

устойчивость к воздействию химических веществ;

отсутствие вибрации.

Полимерные вентиляционные тройники разных форм — удобные в эксплуатации, легкие, не подвергаются коррозийному воздействию. Статическое сопротивление воздуха сводится к минимуму, что позволяет уменьшить сечение канала. Пластиковые соединительные элементы — недорогие, практичные и надежные.

Особенности выбора

При покупке вентиляционных тройников необходимо исходить из планировки коммуникационных систем, особенностей материалов изготовления воздуховода. Учитываются характеристики соединительных элементов. Сечение, диаметр, угол и тип присоединения, страна производства — все это имеет значение при выборе. Тройники классифицируют на переходные и равнопроходные. Первые подходят для соединения воздуховодов разного диаметра, а вторые — для одинаковых.

При грамотном благоустройстве вентиляционных систем нормализуются показатели температуры и влажности в помещениях. Поэтому выбор тройников очень важен. К популярным производителям относятся предприятия России и Сербии.