Подобрать и купить вентиляционный тройник онлайн

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Большой выбор вентиляционных тройников из пластика. Удобное применение, конкурентоспособные цены, разнообразие форм.


Промышленные и складские помещения должны оснащаться системой вентиляции. Она включает несколько конструктивных элементов. Пластиковый вентиляционный тройник — соединительная деталь, которая помогает создавать отдельные контуры в системе. Эти элементы используются на крупных предприятиях, в частных домах и административных зданиях. Применение тройников создает удобство при монтаже и эксплуатации вентиляционного оборудования. Различают прямоугольные, круглые и комбинированные пластиковые элементы.

Преимущества вентиляционных тройников

Наличие тройников в вентиляционной системе — это возможность для отказа от лишних переходов с одного сечения на другое, залог повышения акустических и аэродинамических показателей системы. К другим плюсам эксплуатации относятся:

  • разнообразие форм соединительных конструкций для применения в определенных воздуховодах;
  • образование дополнительного ответвления при установке оборудования нелинейного типа;
  • объединение или разделение воздушного потока для комфортной и продолжительной работы вентиляционных систем;
  • минимальные потери магистрали;
  • выполнение вентиляционного перехода на трубы меньшего сечения;
  • эффективная подача свежего воздуха;
  • вывод токсинов из промышленных помещений;
  • герметичность;
  • устойчивость к воздействию химических веществ;
  • отсутствие вибрации.

Полимерные вентиляционные тройники разных форм — удобные в эксплуатации, легкие, не подвергаются коррозийному воздействию. Статическое сопротивление воздуха сводится к минимуму, что позволяет уменьшить сечение канала. Пластиковые соединительные элементы — недорогие, практичные и надежные.

Особенности выбора

При покупке вентиляционных тройников необходимо исходить из планировки коммуникационных систем, особенностей материалов изготовления воздуховода. Учитываются характеристики соединительных элементов. Сечение, диаметр, угол и тип присоединения, страна производства — все это имеет значение при выборе. Тройники классифицируют на переходные и равнопроходные. Первые подходят для соединения воздуховодов разного диаметра, а вторые — для одинаковых.

При грамотном благоустройстве вентиляционных систем нормализуются показатели температуры и влажности в помещениях. Поэтому выбор тройников очень важен. К популярным производителям относятся предприятия России и Сербии.

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