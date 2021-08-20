Подписчики «напали» на актрису шоу «Уральские пельмени»

Божечки, сколько же досталось гадости в моем директе и сторис, этому несчастному-прекрасному платью, только за то, что оно стоит 258 тысяч. Платье – прелестное. А люди его обесценивают и оскорбляют только потому, что не могут его себе позволить. Я вот – пока что, тоже не могу. Но я восхищаюсь, наслаждаюсь его красотой, позволяю себе его желать и не ставлю никаких ограничений в своей голове