Подписчики «напали» на актрису шоу «Уральские пельмени»

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Подписчики Иланы Юрьевы осудили ее из-за стоимости платья.

В своем инстаграм актриса шоу «Уральских пельменей» Илана Юрьева поделилась своей фотографией в безумно дорогом платье от Valentino. Вместо комплиментов девушка получила шквал негатива. Все из-за стоимости платья, его цена - 258 тысяч. Подписчики написали ей, что могли бы купить его, только если бы каждый из них скинулся по 50 копеек. Тогда девушка выложила отдельный пост, где выразила свое негодование. И, кстати, платье она так и не купила.

Божечки, сколько же досталось гадости в моем директе и сторис, этому несчастному-прекрасному платью, только за то, что оно стоит 258 тысяч. Платье – прелестное. А люди его обесценивают и оскорбляют только потому, что не могут его себе позволить. Я вот – пока что, тоже не могу. Но я восхищаюсь, наслаждаюсь его красотой, позволяю себе его желать и не ставлю никаких ограничений в своей голове

поделилась Илана.

Вот что ответили подписчики на высказывание актрисы:

Ты меня, конечно, извини, но платье похоже на старые скатерти для стола и другой деревянной мебели

пишет пользователь solar1812 в комментариях

Не то, чтобы вам не идет, бесит нереальный ценник. Красная цена его намного ниже. И переплачивать за бренд это просто расточительство

добавила mayk0314

До этого актриса устраивала шуточный опрос, где ей взять деньги: попросить у мужа, собрать у поклонников, заработать самой или даже продать почку.


Автор: Александра Ларионова.

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