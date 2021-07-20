Подводим итоги ЕГЭ: сколько свердловчан сдали экзамены на отлично?

Сегодня, 20 июля, в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвели итоги сдачи единого государственного экзамена.

В этом году в регионе сразу 12 школьников сдали два экзамена на 200 баллов! Как отметила начальница отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства Татьяна Умнова, высокие результаты получили дети из Ревды, Каменск-Уральского, Артемовского муниципального округа и Первоуральска.

В Екатеринбурге три ребенка набрали 200 баллов, это ученики гимназии №144 и №161, школы №91. Еще один ребенок набрал 299 баллов. Одного балла до круглой цифры не хватило по английскому языку.

Четыре свердловских выпускника сдавали испанский и китайский языки. Результаты высокие, до 75 баллов.