Подводим итоги ЕГЭ: сколько свердловчан сдали экзамены на отлично?

Сегодня, 20 июля, в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвели итоги сдачи единого государственного экзамена.
В этом году в регионе сразу 12 школьников сдали два экзамена на 200 баллов! Как отметила начальница отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства Татьяна Умнова, высокие результаты получили дети из Ревды, Каменск-Уральского, Артемовского муниципального округа и Первоуральска.
В Екатеринбурге три ребенка набрали 200 баллов, это ученики гимназии №144 и №161, школы №91. Еще один ребенок набрал 299 баллов. Одного балла до круглой цифры не хватило по английскому языку.
Четыре свердловских выпускника сдавали испанский и китайский языки. Результаты высокие, до 75 баллов.
Доля неуспешных результатов снизилась в два раза. В этом году Информатика и КТ сдавалась в компьютерной форме. Стобалльников 38 человек, в прошлом году был 21. 16 из них это выпускники СУНЦ УрФУ. Восемь выпускников прошлых лет сдали на 100 баллов экзамен. Если есть мотивация – то человек в состоянии использовать все ресурсы подготовки и сдать экзамен на высокий результат.
Всего в регионе 172 стобалльника, 69 из них - из Екатеринбурга. Только два школьника в Свердловской области не смогли сдать экзамен по русскому языку, еще одного не допустили к экзамену по результатам термометрии. Еще 213 детей сдавали экзамены не в форме ЕГЭ (они планируют поступать в колледж после 11-ого класса).
Самым сложным предметом оказалась химия, после нее - биология. Положительную динамику по среднему баллу ЕГЭ зафиксировали по русскому языку, математике, литературе, обществознанию и информатике. Назвали и самые популярные предметы ЕГЭ.
По данным мэрии, после сдачи ЕГЭ 84% школьников поступают в ВУЗ, 6% - в колледжа и техникумы, чуть больше 1% - устраиваются на работу.
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