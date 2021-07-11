Полис от страхового дома «ВСК»: стоит ли оформлять

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48623

Наличие страховки сегодня – залог успешного решения неожиданно возникших проблем завтра. Оформление полиса позволяет обеспечить надежную «финансовую подушку», которая выручит в непредвиденной ситуации.


Наличие страховки сегодня – залог успешного решения неожиданно возникших проблем завтра. Оформление полиса позволяет обеспечить надежную «финансовую подушку», которая выручит в непредвиденной ситуации. Самые распространенный виды страховки – медицинская и автомобильная. Получить их можно в страховом доме «ВСК». Компания более 20 лет предоставляет свои услуги, поэтому является лидером в данной отрасли. Ее финансовую надежность подтверждают высокие позиции в рейтингах специализированных агентств (как российских, так и международных).

Что говорят клиенты компании о сотрудничестве с ней

Чтобы подробно узнать о деятельности компании и качестве предоставления ею услуг, рекомендуется прочесть отзывы о страховом доме «ВСК». Они представлены в свободном доступе в Интернете. Согласно статистическим данным, услугами компании воспользовалось больше 30 млн человек и свыше 500 тыс. организаций. Многие из них оставили отклики об особенностях сотрудничества. Среди них встречаются как положительные, так и отрицательные. Это нормальная практика, так как наличие только положительных отзывов указывает на их недостоверность и заказной характер.

Виды страхования от «ВСК»

Страховой дом предлагает разные виды полисов, страхующие от таких ситуаций:

  • болезней и несчастных случаев (в том числе и во время туристических поездок);
  • поломок или нарушения работы вследствие повреждений наземного, водного и воздушного транспорта;
  • плохого урожая (сельскохозяйственный сектор);
  • порчи жилья, имущества юридических и физических лиц;
  • финансовых или предпринимательских рисков;
  • ответственности за причинение вреда третьим лицам и т. д.

Наличие страховки – это удобно

Оформление страховки – взвешенное и правильное решение для современного человека. Наличие полиса обеспечивает уверенность. Если возникнет страховой случай, компания возместит финансовые убытки в рамках суммы, указанной в договоре. Перед оформлением страховки важно внимательно изучить условия, обозначенные в этом документе. Повышенного внимания требуют пункты, где перечислены признаки страховых случаев (среди них есть те, на которые действие страховки не распространяется). На начальном этапе сотрудничества страховой агент обязан подробно рассказать о процедуре возмещения ущерба: сроках и наиболее часто возникающих страховых ситуациях.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48623

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined