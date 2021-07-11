Полис от страхового дома «ВСК»: стоит ли оформлять

Наличие страховки сегодня – залог успешного решения неожиданно возникших проблем завтра. Оформление полиса позволяет обеспечить надежную «финансовую подушку», которая выручит в непредвиденной ситуации. Самые распространенный виды страховки – медицинская и автомобильная. Получить их можно в страховом доме «ВСК». Компания более 20 лет предоставляет свои услуги, поэтому является лидером в данной отрасли. Ее финансовую надежность подтверждают высокие позиции в рейтингах специализированных агентств (как российских, так и международных).

Что говорят клиенты компании о сотрудничестве с ней

Чтобы подробно узнать о деятельности компании и качестве предоставления ею услуг, рекомендуется прочесть отзывы о страховом доме «ВСК». Они представлены в свободном доступе в Интернете. Согласно статистическим данным, услугами компании воспользовалось больше 30 млн человек и свыше 500 тыс. организаций. Многие из них оставили отклики об особенностях сотрудничества. Среди них встречаются как положительные, так и отрицательные. Это нормальная практика, так как наличие только положительных отзывов указывает на их недостоверность и заказной характер.

Виды страхования от «ВСК»

Страховой дом предлагает разные виды полисов, страхующие от таких ситуаций:

болезней и несчастных случаев (в том числе и во время туристических поездок);

поломок или нарушения работы вследствие повреждений наземного, водного и воздушного транспорта;

плохого урожая (сельскохозяйственный сектор);

порчи жилья, имущества юридических и физических лиц;

финансовых или предпринимательских рисков;

ответственности за причинение вреда третьим лицам и т. д.

Наличие страховки – это удобно

Оформление страховки – взвешенное и правильное решение для современного человека. Наличие полиса обеспечивает уверенность. Если возникнет страховой случай, компания возместит финансовые убытки в рамках суммы, указанной в договоре. Перед оформлением страховки важно внимательно изучить условия, обозначенные в этом документе. Повышенного внимания требуют пункты, где перечислены признаки страховых случаев (среди них есть те, на которые действие страховки не распространяется). На начальном этапе сотрудничества страховой агент обязан подробно рассказать о процедуре возмещения ущерба: сроках и наиболее часто возникающих страховых ситуациях.