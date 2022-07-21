Полицейские выяснили, какое место Свердловская область занимает по криминалу на Урале

В Главном управлении МВД провели расширенное заседание коллегии, где подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Председателем выступил Александр Мешков, генерал-лейтенант полиции

О результатах работы за шесть месяцев 2022 года доложил начальник Штаба полковник Станислав Каргаев. В регионе состоялось более 5 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие порядка 2,8 миллиона человек. Каргаев подчеркнул, что благодаря хорошо скоординированной работе представителей МВД нарушений общественного порядка не было допущено.

Полицейские отметили тенденцию к снижению регистрируемой преступности. Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО: 613,7 преступления на 100 тысяч населения. Для сравнения: в соседней Челябинской области этот показатель составляет 940,3 на 100 тысяч.