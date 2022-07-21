Полицейские выяснили, какое место Свердловская область занимает по криминалу на Урале

В Главном управлении МВД провели расширенное заседание коллегии, где подвели итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. Председателем выступил Александр Мешков, генерал-лейтенант полиции
О результатах работы за шесть месяцев 2022 года доложил начальник Штаба полковник Станислав Каргаев. В регионе состоялось более 5 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие порядка 2,8 миллиона человек. Каргаев подчеркнул, что благодаря хорошо скоординированной работе представителей МВД нарушений общественного порядка не было допущено.
Полицейские отметили тенденцию к снижению регистрируемой преступности. Статистика показывает, что Свердловская область является самым безопасным регионом в УрФО: 613,7 преступления на 100 тысяч населения. Для сравнения: в соседней Челябинской области этот показатель составляет 940,3 на 100 тысяч.
Наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений: на 12,9% и на 14,6% соответственно. Вместе с тем растут показатели раскрываемости. Так, раскрываемость убийств составила 99%, грабежей — 91%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — также 100%. Общая раскрываемость составила 63,1%.
Отдельную статистику ведут по дистанционному мошенничеству. Органы предварительного следствия расследовали 212 таких преступлений, установлено около 2 тысяч лиц, причастных к ним.
На 17,5% стало меньше совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в быту, на 17,0% в состоянии алкогольного опьянения, на 10,7% меньше привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних, на 3,8% снижено количество лиц, ранее преступавших черту закона.
— В отчетном периоде также сотрудниками полиции выявлено 185 преступлений коррупционной направленности, 22 криминальных эпизода в сфере металлургии, 14 — в машиностроении, 23 — связанных с незаконной добычей леса. Пресечена деятельность 4 нарколабораторий, раскрыто 55 преступлений по линии НОН в составе организованных преступных групп. К уголовной ответственности привлечено 46 наркодилеров из числа членов ОПГ. Изъято 56,5 кг различных наркотических веществ, основная масса которых является «синтетикой». В целом, работа свердловской полиции в первом полугодии 2022 года оценивается положительно, с поставленными задачами по охране правопорядка гарнизон справился, — рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Тем не менее генерал Мешков выслушал нескольких руководителей, допустивших просчеты в работе. Их предупредили, что если ситуация на вверенной им территории по итогам третьего квартала не изменится в лучшую сторону, то руководителей ждет персональная ответственность.
— Давая оценку деятельности ОВД, начальник главка рекомендовал руководителям отделов полиции больше уделять внимания решению проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как именно их мнение является одним из ключевых факторов при определении степени доверия населения к полиции, — подчеркнул полковник Горелых.
По его данным, в список лучших подразделений гарнизона вошли ОВД Камышлова, Новоуральска, Кировграда, Полевского, Верхней Салды, Серова, Тавды, Красноуральска, Невьянска и Сысерти. Положительная динамика в работе зафиксирована также в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Начальник областного МВД поставил перед личным составом ряд основных задач на второе полугодие работы. Среди них — подготовка к обеспечению безопасности в период проведения Единого дня голосования, работа по профилактике и раскрытию дистанционных мошенничеств, контроль за законностью пребывания на территории РФ иностранных граждан и реализация комплекса мер, направленных на оздоровление ситуации на дорогах области.
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