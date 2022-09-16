Полиция Екатеринбурга расследует хищение денег, совершенное при покупке через Интернет

14 сентября следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД г. Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество в крупном размере).



Поводом для возбуждения дела стало обращение в полицию 46-летнего екатеринбуржца. Мужчина сообщил полицейским, что на популярном сайте объявлений обнаружил информацию о продаже мотоцикла Honda. Потерпевший связался с "продавцом". На звонок ответил мужчина, представившийся "Семеном Медведевым" из г. Лесосибирска Красноярского края.



"Семен" сообщил, что продает мотоцикл дешевле, так как ему нужны деньги. Затем покупатель и "продавец" договорились о доставке байка через услуги транспортной компании. При этом "продавец" попросил собеседника полностью оплатить стоимость мотоцикла для того, чтобы подтвердить намерения покупателя и снять объявление с сайта. После чего сообщил номер карты, куда следует перевести деньги. Потерпевший через мобильное приложение совершил перевод указанной суммы в размере 260 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь, а потерпевший понял, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию.



В настоящее время в рамках расследования сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.



Управление МВД России по г. Екатеринбургу предупреждает граждан о том, что неизвестные под каким-либо предлогом могут попросить собеседника назвать свои персональные данные или номер банковской карты – ни в коем случае не стоит этого делать. Также ни в коем случае не следует переводить деньги неизвестным лицам за товары или услуги, которые еще не предоставлены. В подобном случае всегда существует риск быть обманутым. Если окажется, что гражданин столкнулся с мошенниками, необходимо немедленно обращаться в органы внутренних дел.



Источник: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга