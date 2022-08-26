Полиция разыскивает подозреваемых в хищении с банковского счета

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Мужчина и женщина, рассчитываясь чужой картой, попали на запись камер наблюдения


Сотрудники отдела полиции № 3 устанавливают личности граждан, воспользовавшихся не принадлежащей им банковской картой. Злоумышленники причинили гражданину ущерб в размере более шести тысяч рублей.


Ранее в территориальный ОВД обратился владелец указанного платежного средства и сообщил, что потерял карту в районе ул. Братская. В последствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на территории микрорайона Вторчермет. Сотрудники уголовного розыска проверили торговые точки и изъяли видеозаписи камер наблюдения, на которых зафиксированы предполагаемые похитители.


Полиция просит граждан, которые располагают информацией о личности или местонахождении данных мужчины и женщины, сообщать по телефонам 8(932)6111862 (Уголовный розыск), 3564203 (Дежурная часть) или 102 (02).


Правоохранители также предлагают лицам, причастным к данным противоправным действиям, добровольно явиться в отдел полиции № 3 (ул.Уральская, 70а) дать пояснения и возместить ущерб владельцу карты.


Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости внимательного отношения к сохранности банковских карт и устройств, имеющих доступ к банковским счетам.


Источник: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбурга

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