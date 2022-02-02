Полиция задержала налётчиков, ограбивших банк в Екатеринбурге

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Преступниками оказались элеткромонтёр "Почты России" и его знакомая нелегалка из Таджикистана.

Полицейские задержали мужчину и женщину, которые ограбили отделение банка УБРиР на проспекте Космонавтов, 76. Налёт был осуществлён 29 января.

- Ограбление банка совершили электромонтёр «Почты России» и его знакомая из Таджикистана. Их уже поймали. Оба из Первоуральска. Кроме того, выяснилось, что на территории РФ женщина находится незаконно. После задержания у них изъяли 837 тысяч рублей и два пневматических пистолета, - сообщил telegram-канал Ural Mash.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать эту информацию позже.


Напомним, на днях в Екатеринбурге задержали 37-летнего мужчину, который 30 декабря попытался ограбить отделение Сбербанка в центре города. Полиция считает, что задержанный причастен как минимум к пяти аналогичным эпизодам.


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