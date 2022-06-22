Половина свердловчан хотят найти подработку, а у каждого десятого она уже есть

Еще 34% опрошенных пока не заинтересованы в поиске второй работы, а у 10% свердловчан подработка уже есть. Остальные затруднились ответить.

Сильнее всех в подработке заинтересованы соискатели из профессиональных сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (64% признали, что хотят найти еще одну работу), «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%).

Менее всего в дополнительных источниках дохода нуждаются респонденты из сфер «Информационные технологии» (48% из них заявили, что не интересуются подработкой), «Добыча сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).

В свою очередь те респонденты, у которых подработка уже есть, чаще всего встречаются в профессиональных сферах «Наука, образование» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Добыча сырья» (по 11%).

«Работодатель не может запретить вам работать где-то еще, если вы делаете это не во время основной работы. Законодательство предусматривает исключения только для особых случаев — например, водителю запрещено работать по совместительству водителем в другом месте, потому что для безопасности перевозки ему необходим полноценный отдых. Директор компании может работать где-то еще по совместительству только с согласия собственника компании. Госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов, и они обязаны согласовать свои планы о параллельной работе с основным работодателем (это связано с коррупционными рисками). Если ваша ситуация не попадает под особые требования закона, то формально нет препятствий для работы где-то еще, помимо основного места. Но это в теории. В жизни всё сложнее», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Ключевые риски подработки: