Половина свердловчан хотят найти подработку, а у каждого десятого она уже есть

Еще 34% опрошенных пока не заинтересованы в поиске второй работы, а у 10% свердловчан подработка уже есть. Остальные затруднились ответить.
Сильнее всех в подработке заинтересованы соискатели из профессиональных сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (64% признали, что хотят найти еще одну работу), «Рабочий персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (62%).
Менее всего в дополнительных источниках дохода нуждаются респонденты из сфер «Информационные технологии» (48% из них заявили, что не интересуются подработкой), «Добыча сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).
В свою очередь те респонденты, у которых подработка уже есть, чаще всего встречаются в профессиональных сферах «Наука, образование» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Добыча сырья» (по 11%).
«Работодатель не может запретить вам работать где-то еще, если вы делаете это не во время основной работы. Законодательство предусматривает исключения только для особых случаев — например, водителю запрещено работать по совместительству водителем в другом месте, потому что для безопасности перевозки ему необходим полноценный отдых. Директор компании может работать где-то еще по совместительству только с согласия собственника компании. Госслужащие могут выполнять другую оплачиваемую работу, если это не повлечет конфликта интересов, и они обязаны согласовать свои планы о параллельной работе с основным работодателем (это связано с коррупционными рисками). Если ваша ситуация не попадает под особые требования закона, то формально нет препятствий для работы где-то еще, помимо основного места. Но это в теории. В жизни всё сложнее», - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.
Ключевые риски подработки:
- Конфликт интересов: когда работа на стороне или сторонние заказы на фрилансе неприемлемы в глазах основного работодателя. Например, если сотрудник начинает работать на конкурента или на клиента основного работодателя в обход последнего. Законом это не запрещено, но такая ситуация может привести к серьезному конфликту;
- Репутация компании: иногда руководство беспокоится, что личные проекты сотрудников могут уронить тень на репутацию компании. Так бывает, если вы много общаетесь с партнерами и клиентами компании или часто выступаете от ее имени в публичном поле.
- Снижение качества основной работы: руководители боятся, что сотрудники будут тратить на стороннее дело рабочее время или начнут так уставать, что качество основной работы упадет. Поэтому, если у вас есть подработка и основной работодатель знает о ней, важно не давать поводов для сомнений в том, что вы уделяете этому только свободное время.
Загрузка комментариев