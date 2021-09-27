Пользователи ВТБ Онлайн смогут отслеживать баланс парковочного счета в Москве

Опция доступна всем пользователям ВТБ Онлайн, которые захотят воспользоваться парковкой в Москве и области.

Клиенты смогут найти новую функцию на главном экране в разделе «Мои сервисы». Чтобы воспользоваться ей, понадобится лишь указать номер телефона, привязанный к парковочному балансу.

Новая услуга включает быстрое пополнение счета в пару кликов без комиссии и простой интерфейс, позволяющий держать баланс «перед глазами».

— Мы расширяем количество городских сервисов в ВТБ Онлайн. Летом запустили отображение баланса транспортной карты “Тройка” и сервис "Велобайк", а недавно у нас появилась еще одна важная для горожан опция — возможность отслеживать баланс своего парковочного счета круглосуточно. Благодаря этому сервису можно избежать штрафа за неуплату парковки, — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

С июня ВТБ отменил комиссию за оплату штрафов и коммунальных услуг в ВТБ Онлайн и банкоматах, чтобы сделать сервис платежей еще более привлекательным и выгодным. За это время клиенты банка при оплате штрафов ГИБДД сэкономили более 12 млн рублей, совершив 500 тыс. операций.

С июля клиенты ВТБ также могут отслеживать баланс транспортной карты «Тройка» в мобильном и интернет-банке, и пополнять его онлайн. Помимо этого в конце августа сервис аренды велосипедов «Велобайк» также стал доступен в мобильном приложении ВТБ Онлайн.