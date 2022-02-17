"Попросил запомнить его веселым": на Уктусе под многоэтажкой нашли тело мужчины

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Он попрощался с семьей в WhatsApp.

В понедельник вечером, 14 февраля, на Уктусе из окна 16-этажного дома выпал 54-летний мужчина. Сын погибшего рассказал подробности инцидента.


Выпавшего из окна звали Марат Исламгулов. В 17.00 14 февраля он отправил голосовое сообщение в семейный чат в WhatsApp, в котором попрощался с близкими.

— Сказал, что всех любит, и попросил запомнить его улыбающимся и веселым. После не брал трубку. Тогда он был дома один. Он был отличным отцом, прекрасным дедушкой и мужем, верным другом. Не пил, — передаёт слова сына погибшего E1.RU.

Когда сын приехал к дому родственника, то нашел его уже мертвым. По словам молодого человека, всю жизнь отец работал спасателем в пожарной части, был награжден орденами за отличие на службе.


В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области пока не комментируют ситуацию.


Напомним, несколько дней назад в Екатеринбурге на улице Машинной из окна выпала девочка-подросток. Она погибла на месте.


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