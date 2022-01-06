Порядка 600 студентов УрФУ находятся в Казахстане

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Сейчас там происходят массовые протесты, а между уральской столицей и Казахстаном отменяется авиасообщение.

Порядка 600 студентов УрФУ сейчас находятся в Казахстане, сообщили сегодня, 6 января, НАШЕЙ в пресс-службе вуза. В нескольких городах страны начались массовые протестные акции на фоне повышения цен на газ, в результате которых пострадало больше тысячи человек и даже есть погибшие (по предварительным данным погибло 13 человек).

В УрФУ с 10 января продолжится экзаменационная сессия. Сейчас на территории Казахстана порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. За развитием событием в стране следит студенческое землячество и отделение вузовской ассоциации выпускников. В УрФУ каникулы начнутся в феврале. О решениях по студентам, которые не смогут покинуть родную страну, мы расскажем дополнительно.

Сообщили в пресс-службе УрФУ.

Из-за чрезвычайной ситуации компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы из Екатеринбурга и Москвы до Нур-Султана и города Алматы 7 января. Это самолеты по направлениям U6 2453/2454 "Жуковский — Нур-Султан — Жуковский" и U6 2893/2894 "Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург". Вероятно, отмена рейсов распространится еще на несколько ближайших дней, в аэропортах будут ежедневно принимать решения по ситуации.

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