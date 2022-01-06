Порядка 600 студентов УрФУ находятся в Казахстане

В УрФУ с 10 января продолжится экзаменационная сессия. Сейчас на территории Казахстана порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. За развитием событием в стране следит студенческое землячество и отделение вузовской ассоциации выпускников. В УрФУ каникулы начнутся в феврале. О решениях по студентам, которые не смогут покинуть родную страну, мы расскажем дополнительно.