Последняя неделя июля в Екатеринбурге будет холодной

Синоптики Уралгидрометцентра дали прогноз погоды на последнюю неделю июля в Екатеринбурге и Свердловской области. Все лето в регионе было жарко, но лето уходит, а эта неделя будет особенно прохладной, на 3-4 градуса ниже нормы. Местами ожидаются дожди и грозы. А теперь подробнее о погоде на ближайшие три дня:

Сегодня, 26 июля, по Уралу пройдут небольшие дожди, температура будет держаться в районе 17 - 22 градусов тепла, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами сохраняется высокая пожарная опасность, четвертый класс горимости леса. Но в Екатеринбурге осадков не предвидится, сохранится температура от 18 до 20 градусов, ветер будет не такой сильный.

Завтра, 27 июля, в Свердловскую область кроме дождей вернутся и грозы, похолодает до 16-21 градуса, сохранится шквалистый ветер. В Екатеринбурге тоже ждем кратковременный дождь и грозу, похолодание (температура будет около 19 - 21 градуса) и ветер до девяти метров секунду.

В среду, 28 июля, в регионе все также будет дождливо и ветрено, похолодает еще сильнее до 14 - 19 градусов. В столице Урала будет облачно, опять пройдут дожди и также похолодает до 17 - 19 градусов. Ждем шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По предварительной информации после среды будет также прохладно. Одевайтесь теплее и берегите здоровье!

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