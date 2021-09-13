Потепление до +20: в Екатеринбурге наступит бабье лето

В ближайшие дни в Свердловской области наступит настоящее бабье лето. Вот только продлится оно совсем недолго.

По прогнозам Уралгидрометцентра, сегодня, 13 сентября, в Екатеринбурге днём температура поднимется до +15. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

А вот во вторник, 14 сентября, ожидается последний тёплый день в этом году. Столбик термометра достигнет днём отметки в +21 градус. Облачно с прояснениями, умеренный дождь. А вот ночью станет существенно прохладнее - всего 6-8 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В среду, 15 сентября, ещё сохранится тепло, но уже будет немного прохладнее. В первой половине суток ожидается +18-20, ночью - 11-13 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 метров в секунду.

В четверг, 16 сентября, температура воздуха вновь опустится до +8. Таким образом, бабье лето продлится всего пару дней.

Ранее главный синоптик Урала рассказала, какую погоду ждать осенью.

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