Появились подробности исчезновения матери и сына в Свердловской области, пропавших более года назад

Появились новые подробности загадочного исчезновения 34-летней Виктории Шебалиной и ее 5-летнего сына Ильи. Мать с ребенком, проживающие в Верхней Пышме, пропали в апреле 2021 года.

Они могут находиться на юге России, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— К нам обратилась полиция с просьбой помочь в поиске, уточнив, что пропавшие могут находиться в Краснодарском крае, — передает слова представителя "ЛизыАлерт" Е1.RU.

Кроме того, семью видели в марте 2022 года. Ранее пропавшие проживали в Бийске Алтайского края, затем переехали в Свердловскую область. Обстоятельства исчезновения Виктории и ее сына до сих пор неизвестны.

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