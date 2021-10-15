Пожарные наращивают силы для тушения торфяника в Екатеринбурге

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На место выехали специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов.

В Екатеринбурге продолжают гореть торфяники, смог от которых накрыл всю уральскую столицу. Сегодня, 15 октября, пожарные приняли решение о наращивании сил и средств для тушения очагов возгорания. Дополнительно к месту прибыла аэромобильная группировка в количестве 30 человек, а количество торфяных стволов увеличили до 26.

Усилия огнеборцев сосредоточены на протушивании скрытых под поверхностью очагов. Сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 Га. В складывающихся погодных условиях, обусловленных большими перепадами температур в течение суток, а также высокой насыщенностью верхних слоев почвы влагой, с высокой вероятностью можно прогнозировать появление плотного тумана с запахом гари на юге Екатеринбурга.

Пояснили НАШЕЙ в свердловском МЧС.

Всего на месте работают 88 человек и 26 единиц спецтехники. В ближайшее время группировку планируется увеличить специалистами Уральской базы авиационной охраны лесов.

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