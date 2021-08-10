Предприниматели – клиенты банка «Открытие» могут оставить кредитную заявку через мобильное приложение

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48893

В мобильном приложении банка для малого и среднего бизнеса появился ряд полезных функций, которые позволяют оставлять заявку на кредит или подключать новые тарифы.

Банк «Открытие» упростил процесс получения кредитов для предпринимателей – теперь полная заявка на кредит заполняется через мобильный банк. Ранее была возможность оставить там только заявку-лид с контактами, чтобы клиенту перезвонил сотрудник банка. Теперь при выборе опции «Кредит» можно автоматически перейти в личный кабинет интернет-банка в браузере мобильного телефона – открывается страница с заявкой на кредит. После этого остается лишь заполнить и подтвердить ее.


Другая новая функция, доступная клиентам «Открытия» из сегмента МСБ – подключение новых тарифов в мобильном банке. Сделать это можно в разделе «Мой тариф» на экране «Профиль». Там же предприниматели могут просмотреть все тарифы банка, выбрать и подключить новый.


Помимо этого, на странице авторизации в мобильном банке появилась функция регистрации бизнеса. Она будет полезна для пользователей, которые только планируют регистрацию в качестве предпринимателей: они еще не клиенты «Открытия», но уже присматриваются к условиям и удобству обслуживания.


Другим важным обновлением стало появление виджета обратной связи, в котором можно оценить продукт или сервис банка. Он появляется только после первого использования приложения и позволяет «Открытию» меняться еще быстрее, учитывая мнение своих клиентов.

  • Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48893

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined