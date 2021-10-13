Предприниматели могут получить гарантии ВТБ для участия в госзакупках онлайн

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Сервис позволяет ее пользователям получить гарантию банка за один день в режиме онлайн.

ВТБ и АО «Комита» запустили совместный сервис по выдаче банковских гарантий на Универсальной электронной торговой площадке (УЭТП).


Для получения гарантии с лимитом до 30 млн рублей юридическому лицу нужно предоставить минимальный пакет документов. Залоговое обеспечение и поручительство не требуются. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, а гарантию клиент может получить в тот же день. В ближайшее время появится новый сервис по выдачи гарантий с лимитом до 5 млн рублей по упрощенной процедуре для индивидуальных предпринимателей: достаточно будет предъявить только паспорт.

− ВТБ стремится обеспечить выгодные условия и современные банковские сервисы для предпринимателей в процессе госзакупок, ведь это важный инструмент поддержки развития среднего и малого бизнеса. Партнерство с АО «Комита» позволит нам повысить удобство клиентов и нарастить документарный портфель в сегменте СМБ. Мы планируем выдавать на этой площадке более 3 тыс. гарантий в год. До конца года аналогичный функционал будет внедрен и на других торговых порталах и маркетплейсах страны, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
− Выбор УЭТП для первой интеграции ВТБ с электронной площадкой через партнерские Апи (Open API) для выдачи гарантий свидетельствует о технологичности УЭТП и подтверждает статус современной многофункциональной платформы. Давнее сотрудничество Группы компаний «Комита» с банком выходит на новый уровень. ВТБ является высокотехнологичным партнером для подобного сотрудничества, при интеграции были использованы самые передовые решения, − резюмировал окончание работ Андрей Субботин, технический директор АО «Комита».

Для оформления банковской гарантии клиенту необходимо зайти в личный кабинет на сайте УЭТП, заполнить заявку и выбрать ВТБ. Отслеживать статус своего обращения можно в режиме онлайн.


ВТБ – один из лидеров на рынке документарных операций в сегменте среднего и малого бизнеса. Документарный портфель банка с начала 2021 года вырос в нем почти на 10% и превысил 341 млрд рублей.

  • Справка: УЭТП – разработанная АО «Комита» многофункциональная платформа для оптимизации торгово-закупочной деятельности, в том числе по 44-ФЗ, 223-ФЗ, малого объема и коммерческой. Платформа предоставляет также эффективный инструмент работы агентов на рынке финансовых услуг.
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