Предприниматели получили возможность подписаться на сервис «Мое дело» в интернет-банке «Открытия»

Сервис «Мое дело» дает возможность автоматически вести бухгалтерию, налоговую отчетность на любой системе налогообложения, товарный и кадровый учет, а также содержит шаблоны документов, видеоуроки и помощь эксперта-бухгалтера. Подключить сервис могут руководитель или владелец компании, а работать в нем – еще и бухгалтер.

Подписка через «Бизнес-портал» позволяет клиентам выбрать тариф – Эконом, Базовый или Премиум – а также период предоплаты: можно установить оплату за месяц или за год. Клиентам банка «Открытие» при подключении сервиса на «Бизнес-портале» доступен бесплатный демо-период, в течение которого можно попробовать работу в сервисе.

Для оформления подписки нужно кликнуть на карточку «Мое дело» в разделе Сервисы «Бизнес-портала», а затем нажать «Попробовать». После этого – заполнить короткую заявку, указав систему налогообложения компании и контактные данные, выбрать тариф и период оплаты, подтвердить подключение. В личном кабинете сервиса можно подключить интеграцию с банком для автоматического формирования данных бухучета без ручного ввода. Им можно пользоваться сразу, а оплачен сервис будет после завершения демо-периода.

Подключить подписку на сервис «Мое дело» можно по ссылке .

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).