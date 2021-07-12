Председатель медфракции гордумы Алексей Вихарев установил на подстанции скорой помощи на Эльмаше металлическую дверь и передал медикам необходимые расходные материалы.

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Глава медицинской фракции в городской думе Екатеринбурга Алексей Вихарев установил на подстанции скорой медицинской помощи № 4 Орджоникидзевского района новую металлическую дверь с кодовым замком и видеодомофон. Также Алексей Андреевич передал дозаторы для дезинфекции рук, моющие средства, люминесцентные лампы.


– Предыдущая дверь у нас вышла из строя, замок не закрывался. Особенно остро ощущалась проблема в зимний период, очень холодно было. Поэтому когда депутат Алексей Вихарев нам предложил помощь, мы с радостью согласились. Теперь всё прекрасно работает, дверь закрывается, а всех пришедших можно отследить по видеодомофону. Это даёт определённую безопасность, – рассказала заведующая подстанцией № 4 Ирина Борисовна Андреева.

Новые локтевые дозаторы установили взамен старых в санитарных комнатах, в санузлах. Залили в них мыло и дезинфицирующее средство. Новые люминесцентные лампы сделали помещения светлее, теперь заполнять журналы медикам на подстанции в разы удобней.


– Познакомился с коллективом подстанции № 4, когда поздравлял сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником. Тогда сразу узнал о том, что требуется сюда в срочном порядке. Составили список и оперативно заказали. Люди, спасающие жизни, должны трудиться в достойных условиях, поэтому мы, депутаты медицинской фракции, им оказываем посильную помощь. Сотрудничество с этой подстанцией продолжу и в дальнейшем, – рассказал глава медицинской фракции Алексей Вихарев.

Участники депутатской группы «Помощи и содействия учреждениям здравоохранения г. Екатеринбурга» регулярно поддерживают больницы города. Так, в июне Алексей Вихарев и Анастасия Немец передали поликлинике № 1 ЦГКБ № 6 медицинское оборудование для проведения диспансеризации.


Ранее Алексей Вихарев и Александр Колесников отвезли в детский хоспис необходимые средства индивидуальной защиты, расходные материалы.

Всего депутаты медицинской фракции закупили из личных средств и передали больницам оборудование на сумму более 18 миллионов рублей.

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