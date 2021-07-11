Приглашаем на соревнование по триатлону URALMAN SHARTASH

Триатлон - это мультиспортивная гонка, состоящая из трёх этапов: плавания, велогонки и бега.

URALMAN SHARTASH – первые соревнования по триатлону, которые будут проходить в городской черте Екатеринбурга, на территории Шарташского лесопарка.

Каждую дистанцию предстоявшего соревнования можно преодолевать индивидуально. А можно организовать эстафетную команду из 3-х человек, где каждый спортсмен пройдет свой этап и передаст эстафету следующему участнику.

Такой формат позволит принять участие с базовым уровнем физической подготовки.

Место проведения мероприятия: г.Екатеринбург, озеро Шарташ, территория ГБУ СО «Шарташский лесной парк»

Все желающие могут зарегистрироваться по ссылке: http://triatlet.ru/starts/uralman-shartash-2022.html