Приглашаем на соревнование по триатлону URALMAN SHARTASH

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В последний день июля впервые Екатеринбурге, на территории Шарташского лесопарка, при поддержке Администрации города и депутата городской думы Алексея Вихарева пройдёт масштабное соревнование по триатлону URALMAN SHARTASH.


Триатлон - это мультиспортивная гонка, состоящая из трёх этапов: плавания, велогонки и бега.

URALMAN SHARTASH – первые соревнования по триатлону, которые будут проходить в городской черте Екатеринбурга, на территории Шарташского лесопарка.


Каждую дистанцию предстоявшего соревнования можно преодолевать индивидуально. А можно организовать эстафетную команду из 3-х человек, где каждый спортсмен пройдет свой этап и передаст эстафету следующему участнику.


Такой формат позволит принять участие с базовым уровнем физической подготовки.

Место проведения мероприятия: г.Екатеринбург, озеро Шарташ, территория ГБУ СО «Шарташский лесной парк»



Все желающие могут зарегистрироваться по ссылке: http://triatlet.ru/starts/uralman-shartash-2022.html


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