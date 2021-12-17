Примерка белорусского трикотажа в Екатеринбурге

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Интернет-магазин белорусской одежды Velesmoda доставляет товары по всей территории РФ с примеркой начиная с Декабря 2021 года.


Это небольшой подарок всем любительницам Белорусского трикотажа в России. Ранее было возможным отправить заказ только почтой России, теперь при покупке товара можно выбрать вариант доставки услугами СДЭК, и примерить одежду в офисе СДЭК. Это отличная новость, ведь уже организована и примерка через курьерскую службу СДЭК. А это значит, что кроме удобной доставки девушки и женщины имеют возможность примерить одежду перед ее покупкой. Мы стараемся сделать покупки через velesmoda.ru максимально комфортными, чтобы одежда из Беларуси радовала качеством и идеально подходила по размеру.

Белорусская продукция пользуется большим спросом, что неудивительно:

  • все товары соответствуют требованиям стандартов;
  • есть множество брендов для молодых девушек;
  • очень широкий модельный ряд и целый раздел женской одежды больших размеров;
  • изделия практичные, они ориентированы на славянский тип фигуры;
  • одежда изготавливается из натуральных волокон с добавлением искусственных, чтобы обеспечить практичность.
  • Velesmoda предлагает большой выбор одежды для работы, прогулок и отдыха, занятий спортом и домашние варианты. Также у нас много вечерних нарядов, есть верхняя одежда. В магазине можно приобрести все необходимое: от майки до пальто, от спортивных брюк до праздничного платья.

Почему именно мы?

Velesmoda предлагает белорусскую женскую одежду, которая отличается высоким качеством, практичностью и долговечностью. Изделия не линяют и не теряют форму после стирки. Чем мы отличаемся от других магазинов:

  • предлагаем широкий ассортимент товаров от ведущих производителей Беларуси;
  • напрямую сотрудничаем с изготовителями, поэтому предлагаем выгодные цены без накруток;
  • регулярно устраиваем акции, постоянным покупателям предоставляем скидки;
  • реализуем только сертифицированную продукцию;
  • предлагаем товары в широкой размерной сетке от 38 вплоть до 76 размера.

На сайте предусмотрена система фильтров, которые помогут быстро подобрать необходимое изделие по типу товара, бренду. У нас можно приобрести белорусскую одежду в розницу и оптом. Заказы удобно отслеживать в своем кабинете. Опытные и вежливые консультанты готовы ответить на любые вопросы по телефону или через онлайн-чат. Они помогут подобрать размер изделия, расскажут о действующих скидках.

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