Примерка белорусского трикотажа в Екатеринбурге

Это небольшой подарок всем любительницам Белорусского трикотажа в России. Ранее было возможным отправить заказ только почтой России, теперь при покупке товара можно выбрать вариант доставки услугами СДЭК, и примерить одежду в офисе СДЭК. Это отличная новость, ведь уже организована и примерка через курьерскую службу СДЭК. А это значит, что кроме удобной доставки девушки и женщины имеют возможность примерить одежду перед ее покупкой. Мы стараемся сделать покупки через velesmoda.ru максимально комфортными, чтобы одежда из Беларуси радовала качеством и идеально подходила по размеру.

Белорусская продукция пользуется большим спросом, что неудивительно:

все товары соответствуют требованиям стандартов;

есть множество брендов для молодых девушек;

очень широкий модельный ряд и целый раздел женской одежды больших размеров;

изделия практичные, они ориентированы на славянский тип фигуры;

одежда изготавливается из натуральных волокон с добавлением искусственных, чтобы обеспечить практичность.

Velesmoda предлагает большой выбор одежды для работы, прогулок и отдыха, занятий спортом и домашние варианты. Также у нас много вечерних нарядов, есть верхняя одежда. В магазине можно приобрести все необходимое: от майки до пальто, от спортивных брюк до праздничного платья.

Почему именно мы?

Velesmoda предлагает белорусскую женскую одежду, которая отличается высоким качеством, практичностью и долговечностью. Изделия не линяют и не теряют форму после стирки. Чем мы отличаемся от других магазинов:

предлагаем широкий ассортимент товаров от ведущих производителей Беларуси;

напрямую сотрудничаем с изготовителями, поэтому предлагаем выгодные цены без накруток;

регулярно устраиваем акции, постоянным покупателям предоставляем скидки;

реализуем только сертифицированную продукцию;

предлагаем товары в широкой размерной сетке от 38 вплоть до 76 размера.

На сайте предусмотрена система фильтров, которые помогут быстро подобрать необходимое изделие по типу товара, бренду. У нас можно приобрести белорусскую одежду в розницу и оптом. Заказы удобно отслеживать в своем кабинете. Опытные и вежливые консультанты готовы ответить на любые вопросы по телефону или через онлайн-чат. Они помогут подобрать размер изделия, расскажут о действующих скидках.