Приобретение б/у серверов: в чем заключаются основные преимущества?
Жизнедеятельность работы каждой организации находится в полной зависимости от сервера, который считается и базой, и сердцем. Различные современные деловые процессы должны непременно быть доведены до автоматизма, несложными для сотрудников, а также непрекращающимися. Всего этого нереально добиться без надёжного технического помощника – специализированного сервера, облегчающего рабочую деятельность в целом. Именно поэтому сегодня пользуется широкой актуальностью продажа серверов. Причём часто покупаются б/у серверы, а не новые изделия.
Кому необходимо купить сервер?
Для любой фирмы приобретение сервера считается ответственным шагом и довольно затратным делом. Имеется потребность не просто купить сам сервер, но и потратить определённую сумму на его установку и настройку, а также будущую эксплуатацию. Вот почему целесообразно выбирать качественный сервер, бывший в пользовании.
Сервер представляет собой крайне дорогостоящее удовольствие, и прямая потребность в нем появляется, как правило, в следующих ситуациях:
- создание инфраструктуры организации с самого нуля;
- расширение собственного дела, которое приводит, соответственно, к необходимости расширить технический парк;
- выбор альтернативного варианта б/у сервера, который уже отработал свой эксплуатационный ресурс.
Как уже упоминалось выше, часто компании предпочитают покупать качественный бывший в эксплуатации сервер, который характеризуется доступным ценовым сегментом и долговременностью работы. При этом, все большее количество компаний отдают предпочтение покупке фирменного продукта после лизинга. Такой вариант гораздо более надёжный и выгодный, нежели приобретение более дешёвых некачественных аналогов.
Главные преимущества б/у серверов
Современный рынок бывших в пользовании серверов активно прогрессирует. Многочисленные провайдеры, а также хостеры активно пользуются подобным спецоборудованием. Покупка серверов б/у представляет собой не только возможность сэкономить бюджет, но также перспективу оптимизировать траты при организации IT-инфраструктуры фирмы.
К преимуществам приобретения серверов бывших в использовании важно отнести следующие особенности:
- перспектива стать собственником товара от всемирно известных компаний с гарантией;
- приобретение сервера в полном соответствии с персональными требованиями, а также предпочтительным функционалом и производительностью;
- невысокий ценовой сегмент;
- перспектива подбора персональной конфигурации;
- повышенный уровень надёжности оборудования;
- способность работы сервера в чрезвычайных условиях.
Стоит отметить, что ассортиментный спектр таких продуктов достаточно велик, в связи с чем каждый потребитель сумеет без особых сложностей подобрать для себя нужный ему вариант
Где купить?
Широкий выбор б/у серверов разного ценового сегмента и разных производителей предлагает компания Дорфа. Сотрудничество с данной компанией предполагает ряд важных преимуществ:
- Dorfa - ведущая компания в своей отрасли.
- Dorfa пользуется доверием многих клиентов.
- Компания поддерживает бесперебойные поставки серверного оборудования. Вы можете купить б / у сервер по доступным ценам.
- Пользователи могут рассчитывать на доставку в любой город РФ.
- После покупки покупатель может вернуть товар в течение 14 дней с личным возвратом средств.
- Компания занимается доставкой почтовым отправлением.
- Гарантия на продукцию - 3 года.
- Характерной особенностью компании является то, что все товары всегда в наличии и готовы к быстрой отгрузке.
Таким образом, при необходимости купить качественное и надёжное серверное оборудование бывшее в использовании, рекомендуем обратиться в нашу компанию.
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