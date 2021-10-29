Приобретение б/у серверов: в чем заключаются основные преимущества?

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Приобретение б/у серверов: в чем заключаются основные преимущества?

Жизнедеятельность работы каждой организации находится в полной зависимости от сервера, который считается и базой, и сердцем. Различные современные деловые процессы должны непременно быть доведены до автоматизма, несложными для сотрудников, а также непрекращающимися. Всего этого нереально добиться без надёжного технического помощника – специализированного сервера, облегчающего рабочую деятельность в целом. Именно поэтому сегодня пользуется широкой актуальностью продажа серверов. Причём часто покупаются б/у серверы, а не новые изделия.



Кому необходимо купить сервер?

Для любой фирмы приобретение сервера считается ответственным шагом и довольно затратным делом. Имеется потребность не просто купить сам сервер, но и потратить определённую сумму на его установку и настройку, а также будущую эксплуатацию. Вот почему целесообразно выбирать качественный сервер, бывший в пользовании.

Сервер представляет собой крайне дорогостоящее удовольствие, и прямая потребность в нем появляется, как правило, в следующих ситуациях:

  1. создание инфраструктуры организации с самого нуля;
  2. расширение собственного дела, которое приводит, соответственно, к необходимости расширить технический парк;
  3. выбор альтернативного варианта б/у сервера, который уже отработал свой эксплуатационный ресурс.

Как уже упоминалось выше, часто компании предпочитают покупать качественный бывший в эксплуатации сервер, который характеризуется доступным ценовым сегментом и долговременностью работы. При этом, все большее количество компаний отдают предпочтение покупке фирменного продукта после лизинга. Такой вариант гораздо более надёжный и выгодный, нежели приобретение более дешёвых некачественных аналогов.

Главные преимущества б/у серверов

Современный рынок бывших в пользовании серверов активно прогрессирует. Многочисленные провайдеры, а также хостеры активно пользуются подобным спецоборудованием. Покупка серверов б/у представляет собой не только возможность сэкономить бюджет, но также перспективу оптимизировать траты при организации IT-инфраструктуры фирмы.

К преимуществам приобретения серверов бывших в использовании важно отнести следующие особенности:

  1. перспектива стать собственником товара от всемирно известных компаний с гарантией;
  2. приобретение сервера в полном соответствии с персональными требованиями, а также предпочтительным функционалом и производительностью;
  3. невысокий ценовой сегмент;
  4. перспектива подбора персональной конфигурации;
  5. повышенный уровень надёжности оборудования;
  6. способность работы сервера в чрезвычайных условиях.

Стоит отметить, что ассортиментный спектр таких продуктов достаточно велик, в связи с чем каждый потребитель сумеет без особых сложностей подобрать для себя нужный ему вариант

Где купить?

Широкий выбор б/у серверов разного ценового сегмента и разных производителей предлагает компания Дорфа. Сотрудничество с данной компанией предполагает ряд важных преимуществ:

  1. Dorfa - ведущая компания в своей отрасли.
  2. Dorfa пользуется доверием многих клиентов.
  3. Компания поддерживает бесперебойные поставки серверного оборудования. Вы можете купить б / у сервер по доступным ценам.
  4. Пользователи могут рассчитывать на доставку в любой город РФ.
  5. После покупки покупатель может вернуть товар в течение 14 дней с личным возвратом средств.
  6. Компания занимается доставкой почтовым отправлением.
  7. Гарантия на продукцию - 3 года.
  8. Характерной особенностью компании является то, что все товары всегда в наличии и готовы к быстрой отгрузке.

Таким образом, при необходимости купить качественное и надёжное серверное оборудование бывшее в использовании, рекомендуем обратиться в нашу компанию.

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