Продажа металлопроката в Москве

Компания «Астим» предлагает поставки металлического проката разных видов. Она осуществляет продажу металлопроката со складов в Москве. Подробно об этом на нашем сайте. На нем размещена информация о каждом виде продукции. Есть описания наименований металлопроката. Продукция отличается высоким качеством и соответствует требованиям стандартов. Она изготовлена на заводах известных производителей.
Основные предложения
- Арматура.
- Профильная труба.
- Бетонные смеси, растворы с доставкой.
- Швеллер.
- Двутавровая балка.
- Проволока.
- Труба ВГП.
- Уголок.
- Карточная сетка.
- Профнастил.
- Листовой прокат.
С полным перечнем предложений по поставкам металлического проката стоит ознакомиться на сайте. Компания представляет сопутствующие услуги, включающие доставку. Ее клиентами и партнерами являются известные производители и поставщики. Это «Северсталь», «Мечел», «НЛМК», «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), Metinvest и многие другие.
Ежегодно компания поставляет большое количество металлического проката. Объемы поставок составляют десятки тысяч тонн в год. Ее клиентами являются тысячи компаний и организаций, коммерческих структур и пр. В ассортименте представлено более двенадцати тысяч наименований металлопроката.
Достоинства услуг и предложений
- Высокое качество продукции.
- Большой выбор металлопроката, сортимент включает тысячи наименований.
- Большие объемы поставок.
- Большие складские площадки для хранения продукции.
- Выгодные расценки, гарантии качества металлического проката.
- Круглосуточная работа службы поддержки без перерывов и выходных.
- Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа поставок.
- Возможность доставки металлопроката в день обращения, подачи заявки.
- Услуги разгрузки на объекте заказчика.
- Оплата по факту разгрузки, возможность безналичного и наличного расчета.
Продукция компании сертифицирована. Она также предлагает услуги гибки и резки металла, производства бетонных растворов и пр. Консультации стоит получить у специалистов службы поддержки. Их контактные данные указаны на сайте.
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