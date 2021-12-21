Продажа металлопроката в Москве

Компания «Астим» предлагает поставки металлического проката разных видов. Она осуществляет продажу металлопроката со складов в Москве. Подробно об этом на нашем сайте. На нем размещена информация о каждом виде продукции. Есть описания наименований металлопроката. Продукция отличается высоким качеством и соответствует требованиям стандартов. Она изготовлена на заводах известных производителей.

Основные предложения

Арматура.

Профильная труба.

Бетонные смеси, растворы с доставкой.

Швеллер.

Двутавровая балка.

Проволока.

Труба ВГП.

Уголок.

Карточная сетка.

Профнастил.

Листовой прокат.

С полным перечнем предложений по поставкам металлического проката стоит ознакомиться на сайте. Компания представляет сопутствующие услуги, включающие доставку. Ее клиентами и партнерами являются известные производители и поставщики. Это «Северсталь», «Мечел», «НЛМК», «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), Metinvest и многие другие.

Ежегодно компания поставляет большое количество металлического проката. Объемы поставок составляют десятки тысяч тонн в год. Ее клиентами являются тысячи компаний и организаций, коммерческих структур и пр. В ассортименте представлено более двенадцати тысяч наименований металлопроката.

Достоинства услуг и предложений

Высокое качество продукции.

Большой выбор металлопроката, сортимент включает тысячи наименований.

Большие объемы поставок.

Большие складские площадки для хранения продукции.

Выгодные расценки, гарантии качества металлического проката.

Круглосуточная работа службы поддержки без перерывов и выходных.

Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа поставок.

Возможность доставки металлопроката в день обращения, подачи заявки.

Услуги разгрузки на объекте заказчика.

Оплата по факту разгрузки, возможность безналичного и наличного расчета.

Продукция компании сертифицирована. Она также предлагает услуги гибки и резки металла, производства бетонных растворов и пр. Консультации стоит получить у специалистов службы поддержки. Их контактные данные указаны на сайте.