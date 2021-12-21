Продажа металлопроката в Москве

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Продукция отличается высоким качеством и соответствует требованиям стандартов.

Компания «Астим» предлагает поставки металлического проката разных видов. Она осуществляет продажу металлопроката со складов в Москве. Подробно об этом на нашем сайте. На нем размещена информация о каждом виде продукции. Есть описания наименований металлопроката. Продукция отличается высоким качеством и соответствует требованиям стандартов. Она изготовлена на заводах известных производителей.


Основные предложения

  • Арматура.
  • Профильная труба.
  • Бетонные смеси, растворы с доставкой.
  • Швеллер.
  • Двутавровая балка.
  • Проволока.
  • Труба ВГП.
  • Уголок.
  • Карточная сетка.
  • Профнастил.
  • Листовой прокат.

С полным перечнем предложений по поставкам металлического проката стоит ознакомиться на сайте. Компания представляет сопутствующие услуги, включающие доставку. Ее клиентами и партнерами являются известные производители и поставщики. Это «Северсталь», «Мечел», «НЛМК», «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), Metinvest и многие другие.


Ежегодно компания поставляет большое количество металлического проката. Объемы поставок составляют десятки тысяч тонн в год. Ее клиентами являются тысячи компаний и организаций, коммерческих структур и пр. В ассортименте представлено более двенадцати тысяч наименований металлопроката.


Достоинства услуг и предложений

  • Высокое качество продукции.
  • Большой выбор металлопроката, сортимент включает тысячи наименований.
  • Большие объемы поставок.
  • Большие складские площадки для хранения продукции.
  • Выгодные расценки, гарантии качества металлического проката.
  • Круглосуточная работа службы поддержки без перерывов и выходных.
  • Консультации специалистов по вопросам выбора и заказа поставок.
  • Возможность доставки металлопроката в день обращения, подачи заявки.
  • Услуги разгрузки на объекте заказчика.
  • Оплата по факту разгрузки, возможность безналичного и наличного расчета.

Продукция компании сертифицирована. Она также предлагает услуги гибки и резки металла, производства бетонных растворов и пр. Консультации стоит получить у специалистов службы поддержки. Их контактные данные указаны на сайте.

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